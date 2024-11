Da “Benito. Storia di un italiano” di Giordano Bruno Guerri, Rizzoli editore

BENITO - GIORDANO BRUNO GUERRI

Per coloro che lo vissero il fascismo fu molte cose, e tanto diverse: un tempo eroico, una dittatura asfissiante, una parodia all’italiana, un governo qualsiasi (tutti i governi sono malvagi, uno vale l’altro...), un governo forte, l’ignobile politica del capitalismo in crisi, una rivoluzione, una rivoluzione mancata, il baluardo contro il pericolo rosso.

Per lo storico non sono considerazioni o categorie valide. Interpretare il fascismo significa soprattutto restituirgli il massimo grado di senso che ebbe nella società in cui si produsse; tentare di capire perché nacque, come si sviluppò e perché cominciò a declinare fino a scomparire.

Per lo storico che interpreta l’attualità, significa spiegare perché è impossibile che torni, mancando le condizioni che a suo tempo lo avevano fatto nascere, anche se cento anni dopo la marcia su Roma il partito più votato alle elezioni politiche è stato proprio Fratelli d’Italia.

GIORDANO BRUNO GUERRI

Per dirsi fascisti o antifascisti occorrerebbe sapere cosa fu il fascismo. E, ancora di più, sapere che in Italia i fascisti furono pochissimi, neanche Mussolini lo era, lo abbiamo visto nella storia che abbiamo raccontato.

In pochissimi conoscevano le origini culturali del fascismo, che Giuseppe Bottai e pochi altri intellettuali facevano risalire addirittura alla Rivoluzione francese, che Giovanni Gentile sintetizzava in un culto dello Stato, al di fuori del quale l’individuo è nulla.

statua di benito mussolini a predappio

Figurarsi se gli italiani si sono mai sentiti nulla, al di fuori dello Stato.

Figurarsi se avevano, e hanno, davvero voglia di sentirsi un popolo guerriero.

Figurarsi che nostalgia hanno della grandezza di Roma, degli stivali, delle marce e della camicia nera.

Popolo neanche troppo conservatore, abbiamo dimostrato di non essere affatto reazionari – con i due referendum su aborto e divorzio – e di essere sempre pronti alle divisioni, piuttosto che all’unione.

adolf hitler e benito mussolini 4

Anche all’epoca c’erano diversi fascismi, ma a dominare fu sempre il mussolinismo. Il fascismo ideale di Giovanni Gentile, di Giuseppe Bottai – pur sempre un’inaccettabile dittatura, ma pensante e oligarchica – non si realizzò, il mussolinismo sì. Fu la dittatura assoluta di un uomo che, dopo avere creato un sistema, lo disattendeva, improvvisava, riportava tutto a sé.

Gli italiani erano mussoliniani, non fascisti, perché in lui si volevano identificare, in un superuomo che chiamavano familiarmente Benito.

GIUSEPPE BOTTAI MUSSOLINI

Per questo motivo, prima di dichiararsi antifascisti, sarebbe bene dichiararsi antimussoliniani, visto che grande parte del nostro popolo – democraticamente, spaventevolmente – ha continuato a sperare in un capo salvifico (Berlusconi? Renzi? Grillo? Draghi? Meloni?) che di tutto si faccia carico, che tutto risolva per poi attribuircene il merito. Mai la responsabilità, sia chiaro.

meloni e mussolini futurismo murale by harry greb.

GIUSEPPE BOTTAI Giovanni Gentile

giorgia meloni alla sezione del msi alla garbatella con il poster di mussolini GIORGIA MELONI E CHICO FORTI IN VERSIONE MUSSOLINI - MEME

adolf hitler benito mussolini benito mussolini BENITO MUSSOLINI NEL MOSAICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ANNUNZIATA A SABAUDIA adolf hitler e benito mussolini arnaldo e benito mussolini adolf hitler e benito mussolini 5 benito mussolini adolf hitler rachele e benito mussolini con i primi quattro figli edda, bruno, vittorio e romano guglielmo marconi e benito mussolini adolf hitler e benito mussolini in italia nel maggio 1938 adolf hitler e benito mussolini a firenze benito mussolini a torso nudo benito mussolini nei campi otto skorzeny benito mussolini 3 BENITO MUSSOLINI CON I FIGLI benito mussolini Ritratto di Benito Mussolini by Adolfo Wildt benito mussolini giuseppe volpi