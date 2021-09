POSTA! - CARO DAGO, L'AUMENTO DELL'AMMENDA PER CHI VA AL LAVORO SPROVVISTO DI GREEN PASS DA 400-1.000 EURO A 600-1.500 EURO NON FAVORIRÀ CORRUZIONE E CONCUSSIONE? STA INFATTI DIVENTANDO VANTAGGIOSO, SIA PER IL LAVORATORE CHE PER IL CONTROLLORE, FAR PASSARE DI MANO QUALCHE BIGLIETTO DA 100 EURO FACENDO FINTA CHE TUTTO SIA A POSTO PER POTER CONTINUARE A LAVORARE INTASCANDO LO STIPENDIO...