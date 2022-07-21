Comunicazione in cdm a ministri,si vota il 25 settembre
(ANSA) - Nel corso del Consiglio dei ministri, è stato comunicato ai ministri che si andrà a votare il 25 settembre.Lo riferiscono i ministri presenti alla riunione. (
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È UFFICIALE: COME DAGO-ANTICIPATO, LE ELEZIONI SI TERRANNO IL 25 SETTEMBRE. LO HA DECISO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, RIUNITOSI DOPO CHE MATTARELLA HA FIRMATO IL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE…-
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DAGOREPORT! - GLI ORFANI DI DRAGHI ALLA RISCOSSA: VIA AL RASSEMBLEMENT CENTRISTA-PD PER ARGINARE LA QUASI CERTA VITTORIA DEL FASCIO-SOVRANISMO - PARTIRA’ UNA CAMPAGNA ELETTORALE AGGRESSIVA DEL CENTRO-SINISTRA TUTTA INCENTRATA SUL “DRAGHICIDIO” E SUL “PERICOLO NERO” - LETTA E FRIENDS SPINGERANNO SULLA SCELTA DI CAMPO: O CON NOI EURO-DRAGHIANI O CONSEGNERETE L'ITALIA ALLA “ORBAN IN GONNELLA” (MELONI), AL PUTINIANO SALVINI, AL PUTTANIERE BERLUSCONI, ORMAI INCAPACE DI INTENDERE E DI SCOPARE - MATTARELLA INCAZZATO CON DRAGHI: HA TROVATO IL SUO DISCORSO DIVISIVO E OSTILE E ANCHE UN PO' PERONISTA - L'ULTIMO TENTATIVO DI GIANNI LETTA: CHIAMA B. E VIENE RIMBALZATO DALLA ''CENTRALINISTA'' LICIA RONZULLI - MACRON, SCHOLZ E VATICANO IN MOVIMENTO...
CHE VI AVEVAMO DETTO? È PARTITA LA CAMPAGNA ELETTORALE AGGRESSIVA DEL CENTRO-SINISTRA INCENTRATA SUL “DRAGHICIDIO” – ENRICO LETTA ALLA BBC: “È STATA UNA VERGOGNA, L’ITALIA È STATA TRADITA PERCHÉ QUEI PARTITI CHE HANNO DECISO DI NON VOTARE LA FIDUCIA LO HANNO FATTO PER INTERESSI EGOISTICI” – “RICOMPORRE CON IL M5S? DIFFICILE”
DI MAIO È PIÙ DRAGHIANO DI DRAGHI – LUIGINO TORNA AD ATTACCARE LEGA E 5 STELLE PER LA CADUTA DEL GOVERNO: “IO CREDO CHE L'AVEVANO UNA CRISI NEI SONDAGGI E HANNO ANTEPOSTO I LORO INTERESSI RISPETTO ALL’INTERESSE DELL’ITALIA. PAGHERANNO ALLE URNE” – “IO CREDO CHE L’ITALIA ABBIA ANCORA BISOGNO DI MARIO DRAGHI”
LA POLITICA DEI DON ABBONDIO: CHI NON HA IL CORAGGIO NON SE LO PUO’ DARE - IL PIU’ ALTO ESEMPIO DI PAVIDITA’ POLITICA SI CHIAMA GIANCARLO GIORGETTI - DA DRAGHIANO DI FERRO CHE INVOCAVA I “TEMPI SUPPLEMENTARI” PER SALVARE IL GOVERNO, E’ PASSATO A “ABBIAMO DISCUSSO COME SI FA NEI PARTITI SERI E ALLA FINE ABBIAMO PRESO LA DECISIONE NELL'INTERESSE ANCHE DEL PAESE” - SI E’ ACCUCCIATO ALLE FOLLIE DI SALVINI DOPO MESI DI DISTINGUO E MALUMORI: NEL MOMENTO DECISIVO SI E’ RIVELATO UN BEL “CAGHETTA”
ORA CHE NON HA PIÙ NIENTE DA PERDERE, DRAGHI METTE IL TURBO – “MARIOPIO” IN CONSIGLIO DEI MINISTRI È APPARSO FRIZZANTINO: “CI SARÀ TEMPO PER I SALUTI. ORA METTIAMOCI AL LAVORO CON LA STESSA DETERMINAZIONE NELL’ATTIVITÀ CHE POTREMO SVOLGERE. DOBBIAMO FAR FRONTE ALLE EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA, ALLA GUERRA IN UCRAINA, ALL’INFLAZIONE, AL COSTO DELL’ENERGIA E PORTARE AVANTI L’IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR” – LE LODI AI MINISTRI E AL SOTTOSEGRETARIO GAROFOLI: “IL PIÙ BRAVO DI TUTTI” (PENSA COME SONO GLI ALTRI…)