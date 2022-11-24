#BrasileSerbia @fransucego Questo gol è SPETTACOLARE ? pic.twitter.com/MrGX91narj— Andrea DC (@dica_andrea) November 24, 2022
Da gazzetta.it
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IL BRASILE E’ LA NAZIONALE DA BATTERE! SERBIA KO CON UNA DOPPIETTA DI RICHARLISON CHE SEGNA UN GOL CAPOLAVORO IN SEMIROVESCIATA. E PER FORTUNA CHE ADANI AVEVA APPENA FINITO DI DIRE CHE IL CT TITE LO AVREBBE DOVUTO SOSTITUIRE PERCHÉ "IN PANCHINA HA TANTI FENOMENI". POI ESALTA L’ALLENATORE CHE L’HA TENUTO IN CAMPO - “IL BRASILE E’ LA NAZIONALE CHE HA IMPRESSIONATO DI PIU’. HA GIOCATO 30 MINUTI SENZA NEYMAR E NON SE NE E’ ACCORTO NESSUNO” – LE IRONIE SUL BAFFO DA PORNODIVO DI ALISSON - VIDEO-
#BrasileSerbia @fransucego Questo gol è SPETTACOLARE ? pic.twitter.com/MrGX91narj— Andrea DC (@dica_andrea) November 24, 2022
Da gazzetta.it
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A LUME DI CANDELA - LELE ADANI IN MUTANDE IMBARAZZA RAISPORT - MILLY CARLUCCI VOLEVA IL RITORNO DI MONTESANO A “BALLANDO” MA VIALE MAZZINI HA DETTO NO - IBRAHIMOVIC E ALBERTO ANGELA INSIEME IN TV - FLORIS METTE SOTTO CONTRATTO BERSANI? - XFACTOR TORNA SU RAI2? - IL FIGLIO DI CROZZA NELLA SERIE SKY "IL GRANDE GIOCO" - A SAXA RUBRA TUTTI PARLANDO DEL CLIMA INFUOCATO TRA LA DIRETTRICE MONICA MAGGIONI E LA REDAZIONE SPECIALI. SI PARLA DI UN DURISSIMO SCAMBIO DI MAIL - IL CONDUTTORE DI DESTRA SCALPITA PER UN PROGRAMMA RAI - LA BELLA CONDUTTRICE E' IN TILT PER IL CANTANTE - L'ATTORE COMICO RACCONTAVA LA GRANDE STORIA D'AMORE CON LA MOGLIE MA IL LORO MATRIMONIO SAREBBE FINITO DA QUASI UN ANNO…
DAGOREPORT - RENZI È FINITO A MANGIARE LA POLVERE DELL'AUTIGRILL - A FAR CROLLARE IL SUO CASTELLO DI CARTE SULL'INCONTRO TRA LUI E MARCO MANCINI, È BASTATO CHE VENISSE ALLO SCOPERTO LA MISTERIOSA DONNA CHE HA GIRATO I VIDEO, POI MESSI IN ONDA DA “REPORT” A MAGGIO 2021 - CERTO, SIA A RENZI CHE ALLO SPIONE MANCINI FACEVA COMODO GRIDARE AL COMPLOTTO DEI SERVIZI SEGRETI (IL PRIMO) E DI ESSERE STATO CACCIATO DAL DIS (IL SECONDO). INVECE I DUE “PERSEGUITATI” SONO STATI SEMPLICEMENTE INCHIODATI DA UN’INSEGNANTE, BLOCCATA IN UN AUTOGRILL PER LE ESIGENZE DEL SUO GENITORE DI ANDARE IN BAGNO - TUTTE LE CAZZATE DETTE DAL BULLO DI RIGNANO SULLA BELLONI E IL SEGRETO DI STATO...
“GUCCI NON È PIÙ ALESSANDRO MICHELE E QUESTI NON È PIÙ GUCCI” – QUIRINO CONTI: “IL RE NON È PIÙ SUL SUO TRONO. E LA NOBILE FLUIDITÀ DI QUESTO TEMPO, CHE EBBE IN LUI IL PRIMO E SOLO INTERPRETE, PIANGE ORFANA IL SUO CANTORE – LA MODA È COSÌ: TROPPO DANARO E MAI SAZI LIVORI; PER ASSENZA DI MISURA E DI CONSAPEVOLEZZA - CI SARÀ PURE NELL’UNIVERSO UN’ISOLA FELICE DOVE GLI STILISTI DI GENIO POSSANO VIVERE NEL LORO PARADISO PERDUTO. SENZA L’OSCURA OMBRA ADDOSSO DELL’INGORDO PROPRIETARIO.…” - VIDEO
MA CHI È FEDERICO FASHION STYLE O SOUMAHORO? METTEVI SEDUTI E GODETEVI QUESTO MINUTO DI TRASH ASSOLUTO REGALATO DAL PARRUCCHIERE (PER MANCANZA DI PARRUCCHE) CHE FRIGNA E SBROCCA SUI SOCIAL CONTRO L’EX MOGLIE CHE HA INSINUATO CHE LUI AVESSE “UNA VITA PARALLELA”: “NON AVETE IDEA DI COSA MI STA FACENDO. IO NON CREDO PIÙ ALL'AMORE, L'AMORE NON ESISTE. LE PERSONE CHE HAI VICINO NON SONO QUELLE CHE PENSAVI DI AVERE…” - VIDEO
IL CANTO DEL PORTO-GALLO - INIZIA BENE IL MONDIALE DI CRISTIANO RONALDO: BATTUTO IL GHANA PER 3-2 - IN GOL CR7, JOAO FELIX E RAFAEL LEAO - IL CINQUE-VOLTE PALLONE D'ORO DIVENTA IL PRIMO GIOCATORE DELLA STORIA A SEGNARE IN 5 MONDIALI DIVERSI, L'ATTACCANTE DEL MILAN PARTE DALLA PANCHINA E SEGNA 3 MINUTI DOPO ESSERE SUBENTRATO (MA COME MAI NON PARTE TITOLARE?) - LE LACRIME DI CR7 DURANTE L'INNO - LE AFRICANE ANCORA A SECCO DI VITTORIE A QATAR 2022
UN DELITTO TIRA L'ALTRO – C'E' ALMENO UN'ALTRA PROSTITUTA CHE POTREBBE ESSERE STATA UCCISA DA GIANDAVIDE DE PAU! I PM POTREBBERO RIAPRIRE LE INDAGINI SU UN CASO IRRISOLTO CHE RISALE A MOLTI ANNI FA, E CHE HA MOLTE ANALOGIE CON QUANTO AVVENUTO IN VIA RIBOTY E VIA DURAZZO – INTANTO ORA HANNO UN NOME ENTRAMBE LE VITTIME CINESI: SONO YANG YUN XIA, 45 ANNI, E LI YAN RONG, 55 ANNI...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SIAMO DEPRESSI O ESAURITI? OCCHIO PERCHÉ SI TRATTA DI DUE CONDIZIONI DIVERSE: LA DEPRESSIONE È UN VERO DISTURBO PSICHICO CHE RIGUARDA DIVERSI ASPETTI DELLA VITA. IL BURNOUT È IL RISULTATO DI UNO STRESS, CONSEGUENZA DI PROLUNGATE CONDIZIONI DI LAVORO – IL CONFINE PERÒ È MOLTO SOTTILE: LA GUIDA PER RICONOSCERE LE DIFFERENZE