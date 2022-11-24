IL BRASILE E’ LA NAZIONALE DA BATTERE! SERBIA KO CON UNA DOPPIETTA DI RICHARLISON CHE SEGNA UN GOL CAPOLAVORO IN SEMIROVESCIATA. E PER FORTUNA CHE ADANI AVEVA APPENA FINITO DI DIRE CHE IL CT TITE LO AVREBBE DOVUTO SOSTITUIRE PERCHÉ "IN PANCHINA HA TANTI FENOMENI". POI ESALTA L’ALLENATORE CHE L’HA TENUTO IN CAMPO - “IL BRASILE E’ LA NAZIONALE CHE HA IMPRESSIONATO DI PIU’. HA GIOCATO 30 MINUTI SENZA NEYMAR E NON SE NE E’ ACCORTO NESSUNO” – LE IRONIE SUL BAFFO DA PORNODIVO DI ALISSON - VIDEO

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Da gazzetta.it

 

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È un super Brasile al debutto al Mondiale in Qatar. I verdeoro battono 2-0 la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison nel secondo tempo, tra il 62' ed il 73'. Un risultato che poteva anche essere più ampio: la squadra di Tite ha colpito due legni con Alex Sandro e Casemiro ed ha impegnato Milinkovic-Savic, autore di almeno due grandi parate.

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