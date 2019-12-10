IL NAPOLI ESONERA ANCELOTTI: AL SUO POSTO IN ARRIVO GATTUSO. PRONTO PER "RINGHIO" UN CONTRATTO DI 18 MESI - IN SERATA L'INCONTRO TRA CARLETTO E DE LAURENTIIS ALL'HOTEL VESUVIO E LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL CLUB SU TWITTER - LO SPOGLIATOIO SPACCATO E I PROBLEMI CON INSIGNE (LASCIATO IN PANCHINA CONTRO IL GENK)

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COMUNICATO DEL NAPOLI

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La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti

 

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BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE

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