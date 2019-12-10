IL NAPOLI ESONERA ANCELOTTI: AL SUO POSTO IN ARRIVO GATTUSO. PRONTO PER "RINGHIO" UN CONTRATTO DI 18 MESI - IN SERATA L'INCONTRO TRA CARLETTO E DE LAURENTIIS ALL'HOTEL VESUVIO E LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL CLUB SU TWITTER - LO SPOGLIATOIO SPACCATO E I PROBLEMI CON INSIGNE (LASCIATO IN PANCHINA CONTRO IL GENK)-
UNA MEGA CAZZATA! – SCONTRO A “LIVE NON È LA D’URSO” TRA TAYLOR MEGA E GIOVANNI CIACCI CHE È ESPLOSO QUANDO L’INFLUENCER HA SOTTOLINEATO CHE FARE “IL SUO LAVORO È STRESSANTE. IO LA SERA DEL SERVIZIO NON SONO USCITA PERCHÉ IL MATTINO MI DOVEVO SVEGLIARE PRESTO PER FARE UNO SHOOTING” – E LO STYLIST SBOTTA: “ STRESSANTE COL CU*O DI FUORI? TIRATE FUORI LE FATTURE E FATE VEDERE…” - VIDEO
VENDERANNO CARA LA PELL - UN DOCUMENTARIO DI SKY AUSTRALIA SMONTA LE ACCUSE DI PEDOFILIA AL CARDINALE. LA RETE DI MURDOCH NEL SUO PAESE NATALE È PIÙ CONSERVATRICE DI FOX NEWS, QUINDI IL DOC VA PRESO CON LE PINZE, MA RENATO FARINA SU ''LIBERO'' DICE CHE È ''INCONFUTABILMENTE INNOCENTE EPPURE È IN GALERA IMPICCATO DALL'OPINIONE PUBBLICA COME ORCO DI CHIRICHETTI''
CHI VIVENDI, VEDRÀ (A GENNAIO) - IL TRIBUNALE DI MILANO INCHIODA SULLA PARITÀ IL MATCH TRA MEDIASET E BOLLORÉ: IL DIBATTIMENTO È RINVIATO AL 21 GENNAIO 2020, CIOÈ DOPO L'ASSEMBLEA DEL BISCIONE. MA LA GIUDICE HA ANCHE ACCOLTO LA RICHIESTA DI VIVENDI DI MANTENERE NEL FREEZER GLI EFFETTI DELLA FUSIONE DELIBERATA IL 4 SETTEMBRE. NEL FRATTEMPO LE DUE PARTI CONTINUERANNO A TRATTARE, ANCHE SE SILVIO NON VUOLE…
INTER IN BARCA - LUKAKU SPRECA TROPPO, PROSEGUE LA MALEDIZIONE CHAMPIONS PER CONTE - IL BARCELLONA DEI RAGAZZINI ESPUGNA SAN SIRO: PASSA IL BORUSSIA DORTMUND, NERAZZURRI IN EUROPA LEAGUE – LA BEFFA FIRMATA DAL 17ENNE ANSU FATI, IL PIU’ GIOVANE GOLEADOR DELLA STORIA DELLA CHAMPIONS - CAPELLO SU "SKY": "TROPPI REGALI, LUKAKU E’ ARRIVATO PER TRE VOLTE DAVANTI AL PORTIERE…"
CAFONAL DEL “NUOVO MAO” – IL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO PRESENTA IL SUO LIBRO SU XI JINPING AL CENTRO STUDI AMERICANO CON MARCELLO FOA, MARCO FRITTELLA E CALENDA (IN COLLEGAMENTO) E RACCONTA UN ANEDDOTO CICCIOSO: UN INCONTRO NON UFFICIALE TRA IL PRESIDENTE CINESE E RENZI NEL NOVEMBRE DEL 2016 - L’ALLORA PREMIER ITALIANO CHIEDE: “QUANDO ARRIVERETE ALLA DEMOCRAZIA?” E LUI RISPONDE…
BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE
TAC TAC, C’È UN TUMORE – LA NUOVA STRATEGIE DEL PIANO INTERNAZIONALE CONTRO IL TUMORE DEL POLMONE PUNTA A DIMEZZARE LA MORTALITÀ IN SOLI 5 ANNI. COME? CHIAMANDO I FORTI FUMATORI A FARE LO SCREENING CON UNA TAC A BASSE DOSI DI RADIAZIONI – SOLO COSÌ SI POTRÀ INDIVIDUARE IL MALE PRIMA CHE SI DIFFONDA E SI PUÒ PROCEDERE O CON L’ASPORTAZIONE O COLPENDOLO CON FARMACI DI PRECISIONE – OVVIAMENTE LA SPERANZA È DI…