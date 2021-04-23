"LA SUPERLEGA E L’EQUIVALENTE SPORTIVO DELLA FIAT DUNA" – PURE DE LUCA "SFOTTE" AGNELLI: “È DIFFICILE IMMAGINARE UN DIRIGENTE SPORTIVO IN GRADO DI PRODURRE UN TALE DISASTRO E UN ATTO DI TOTALE MASOCHISMO PER LA SOCIETÀ CHE DIRIGE” – VIDEO

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Da gazzetta.it

vincenzo de luca vincenzo de luca

 

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per la creazione della Superlega

Andrea Agnelli Andrea Agnelli vincenzo de luca 1 vincenzo de luca 1

 

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