Da gazzetta.it
Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per la creazione della Superlega
Andrea Agnelli vincenzo de luca 1
"LA SUPERLEGA E L’EQUIVALENTE SPORTIVO DELLA FIAT DUNA" – PURE DE LUCA "SFOTTE" AGNELLI: “È DIFFICILE IMMAGINARE UN DIRIGENTE SPORTIVO IN GRADO DI PRODURRE UN TALE DISASTRO E UN ATTO DI TOTALE MASOCHISMO PER LA SOCIETÀ CHE DIRIGE” – VIDEO-
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Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per la creazione della Superlega
Andrea Agnelli vincenzo de luca 1
FILA LA LANA E INCASSA - L'EX PORNOSTAR LANA RHOADES FA UN PACCO DI SOLDI GRAZIE A INSTAGRAM (E ONLYFANS) E ORA SPUTA SUL PIATTO DOVE HA MANGIATO PER ANNI: "NON MI PAGAVANO UN CAZZO. QUANDO HO SMESSO DI GIRARE PORNO AVEVO PROBABILMENTE 80.000 EURO SUL MIO CONTO IN BANCA E ORA SONO MULTIMILIONARIA" – LA BOMBASTICA LANA SI FA PAGARE 25.000 EURO PER UN POST, E HA PIÙ DI 25MILA ABBONATI CHE PAGANO 4,99 EURO AL MESE PER VEDERE FOTO E VIDEO "ESCLUSIVI"
“UNO TSUNAMI INASPETTATO. ESCO DALL’OSPEDALE TRASFORMATA, NULLA SARA’ PIU’ COME PRIMA”. LAURA BOLDRINI DOPO L’OPERAZIONE PER UN TUMORE: “SONO STATI I GIORNI PIÙ DIFFICILI DELLA MIA VITA, CHE HANNO LASCIATO SEGNI INDELEBILI NEL CORPO E NELLA MENTE. ORA TORNO A ROMA, MA NON ANCORA NELLA MIA ABITAZIONE, PER POTER AFFRONTARE QUESTA NUOVA E FATICOSA FASE…”
LA PIETRA NERA DEL CAIRO - LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELL’INCHIESTA PER USURA È UN PUNTO A FAVORE DI BLACKSTONE - I PRESAGI NON SONO BUONI PER URBANETTO: TERMINATI I LAVORI DEL COLLEGIO ARBITRALE, INFATTI, POTREBBE RIPARTIRE A NEW YORK LA CAUSA DELLA SOCIETÀ STATUNITENSE. E SE L' ACQUISTO DEL 2013 DOVESSE RIVELARSI CORRETTO, ALLORA EMERGEREBBERO FORTI DUBBI SULLA SCELTA DEL PRESIDENTE DI RCS DI BLOCCARE LA CESSIONE DA PARTE DI BLACKSTONE AL GRUPPO ASSICURATIVO TEDESCO ALLIANZ…
TOH, FINALMENTE ANCHE I GIORNALONI SI SONO ACCORTI DELLA STORIA DEL GIUDICE SCROCCONE PIERO GAMACCHIO SVELATA DA GIANLUIGI NUZZI E RILANCIATA DA DAGOSPIA (E SI SCRIVE “DAGOSPIA” NON “SITI”, “ALCUNI SOCIAL”: I QUOTIDIANI HANNO DIFFICOLTA’ A CITARE QUESTO DISGRAZIATO SITO) - ORA SI EVOCANO VENDETTE CONTRO DI LUI PER LA PENSIONE RIMANDATA, PER IL SUO GARANTISMO, L’ASSOLUZIONE DEI VERTICI SAIPEM, DEI RIVA PER ILVA. MA INTANTO NON PAGAVA IL DOVUTO E NON SALDAVA I DEBITI IN PIENO STILE MARCHESE DEL GRILLO…
LA SUPERLEGA E’ NAUFRAGATA MA IL PALLONE RESTA UN GIOCATTOLO ROTTO E L' UEFA HA GRANDI RESPONSABILITÀ PER CIÒ CHE È ACCADUTO: ECCO IL MOTIVI – BILANCI IN ROSSO, AGENTI BULIMICI E LE PAGHE DEGLI ATLETI CHE DIVORANO IL 65% DELLE ENTRATE: PERCIÒ DILAGANO FINANZA CREATIVA E FALSE PLUSVALENZE. FIFA E UEFA DEVE COPIARE UNA COSA SOLA DALLA NBA: IL TETTO AI SALARI…
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
I BRITANNICI HANNO GIA' LA VALIGIA PRONTA (E NON RESTIAMO FUORI DALLE ROTTE TURISTICHE) - LA UE HA APPENA INIZIATO A DISCUTERNE, MA SUI GIORNALI INGLESI SI PARLA DI VACANZE IN SPAGNA, PORTOGALLO E GRECIA - ATENE HA GIA' DETTO CHE DAL 15 MAGGIO SARANNO AMMESSI I TURISTI VACCINATI, IL MINISTRO VALDES PENSA A UN CORRIDOIO TRA LONDRA E MADRID PER FAR ARRIVARE I VIAGGIATORI - E L'ITALIA? NON PERVENUTA...
PRENDETE PER IL CULO LA VOSTRA AMICA MANIACA DELLE PULIZIE? DOPO QUESTO STUDIO NON NE AVRETE PIÙ IL CORAGGIO: SECONDO UN TEAM DI RICERCATORI CANADESE CHI SPOLVERA, SPAZZA, RIORDINA E FA GIARDINAGGIO È PIÙ INTELLIGENTE - LE FACCENDE DOMESTICHE AMPLIANO LE CAPACITÀ COGNITIVE E AIUTANO A PREVENIRE PATOLOGIE COME LA DEMENZA SENILE – GLI ANZIANI CHE SI DEDICANO ALLA CASA HANNO UN MAGGIOR VOLUME CEREBRALE E…