IERI I FRATELLI DE BENEDETTI HANNO DECISO DI VENDERE LA GEDI (“REPUBBLICA”, “STAMPA”, “ESPRESSO”, ETC.) A JOHN ELKANN, ATTUALE AZIONISTA AL 6,2% - IL RAMPOLLO AGNELLI AVREBBE MESSO SUL TAVOLO UNA CIFRA CHE NON SI POTEVA RIFIUTARE - ORA STARÀ A LUI RISTRUTTURARE E SPACCHETTARE QUESTO GIGANTE DELL'EDITORIA (VENDERÀ “REPUBBLICA” A CARLO DE BENEDETTI, CHE COSÌ POTREBBE REALIZZARE QUELLA FONDAZIONE CHE SOGNA DA TEMPO?  PARE CHE CONTE, COME SI USA NELLA BUONA SOCIETÀ, SIA GIÀ STATO INFORMATO DA ELKANN

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AL PAESE REALE INTERESSA SOLO UNA COSA: LA SFIDA DEI BISCOTTI RIPIENI. ORA BARILLA LANCIA I ''BISCOCREMA''. E SI AFFRETTA A PRECISARE, QUASI SCHIFATA DALL'OSSESSIONE PER I NUTELLA BISCUIT: ''NON VOGLIAMO FARE LA GUERRA DEI NUMERI, NOI SIAMO LEADER DI MERCATO, CHE NON È FATTO DI QUESTI BISCOTTI “INDULGENTI”, MA DI GRANDI CLASSICI, PRODOTTI HEALTHY, INTEGRALI'' - INTANTO ''LA REPUBBLICA'' DELLA FERRERO NEL SUO PEZZO QUOTIDIANO SULLA NUTELLA CI INFORMA CHE A NAPOLI SONO ARRIVATI I BAGARINI DEI BISCOTTI INTROVABILI: ECCO QUANTO COSTANO