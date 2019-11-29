AL PAESE REALE INTERESSA SOLO UNA COSA: LA SFIDA DEI BISCOTTI RIPIENI. ORA BARILLA LANCIA I ''BISCOCREMA''. E SI AFFRETTA A PRECISARE, QUASI SCHIFATA DALL'OSSESSIONE PER I NUTELLA BISCUIT: ''NON VOGLIAMO FARE LA GUERRA DEI NUMERI, NOI SIAMO LEADER DI MERCATO, CHE NON È FATTO DI QUESTI BISCOTTI “INDULGENTI”, MA DI GRANDI CLASSICI, PRODOTTI HEALTHY, INTEGRALI'' - INTANTO ''LA REPUBBLICA'' DELLA FERRERO NEL SUO PEZZO QUOTIDIANO SULLA NUTELLA CI INFORMA CHE A NAPOLI SONO ARRIVATI I BAGARINI DEI BISCOTTI INTROVABILI: ECCO QUANTO COSTANO
DAGO-FLASH! SEMBRA CHE MEDIASET E VIVENDI NON SI SIANO MESSI D'ACCORDO. IL CDA DEL BISCIONE NON AVREBBE DATO L'OK AL PREZZO. SI VA IN UDIENZA - LE DUE PARTI AVEVANO TRATTATO FINO ALL'ULTIMO SECONDO SU PREZZO E CLAUSOLE DI “NON BELLIGERANZA” - PUNTI FERMI: LA DISCESA DI VIVENDI NEL CAPITALE DI MEDIASET AL DI SOTTO DEL 10% A FRONTE DELLA RINUNCIA A TUTTE LE CAUSE CIVILI, TRANNE…
VOLANO CRAUTI – IERI IL CEO DI LUFTHANSA CARSTEN SPOHR HA INCONTRATO STEFANO PATUANELLI PER DISCUTERE DI ALITALIA. LA SCESA IN CAMPO FORMALE DEI TEDESCHI, DA SEMPRE APPOGGIATI DA ATLANTIA, AIUTEREBBE I BENETTON A USCIRE DALL’ANGOLO ANCHE SUL NODO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI – MA IN CAMPO C’È ANCHE GERMAN EFROMOVICH, PRONTO A SOTTOSCRIVERE ANCHE IL 100% DELLA COMPAGNIA CON UN CAPITALE DI 800 MILIONI
ELON MUSK HA UN NUOVO GIOCHINO – SI CHIAMA STARLINK ED È UN PROGETTO CHE SERVIRÀ A PORTARE INTERNET IN TUTTO IL PIANETA USANDO UNA COSTELLAZIONE DI SATELLITI – NE HA GIÀ MANDATI IN ORBITA 60 A NOVEMBRE, MA ENTRO SETTE/OTTO ANNI SARANNO 12MILA. INTANTO IL FONDATORE DI TESLA HA GIÀ MANDATO UN TWEET USANDO IL SISTEMA – MA C’È PIÙ DI UN PROBLEMA: IL RISCHIO COLLISIONE CON ALTRI SATELLITI E IL FATTO CHE TRA 8 ANNI SARANNO... – VIDEO
L'INEVITABILE DECLINO DI NETFLIX – L’ARRIVO DI DISNEY+ RISCHIA DI ESSERE UN GUAIO VERO PER IL COLOSSO DELLO STREAMING: HA UN’OFFERTA COMPETITIVA E UN CATALOGO SPAVENTOSO TRA "STAR WARS", CARTONI E FUMETTI MARVEL – MA IL NEMICO NUMERO UNO È LA SATURAZIONE DEL MERCATO E GLI ENORMI INVESTIMENTI IN CONTENUTI: CON GLI ABBONATI CHE CALANO, IL GIOCO PRESTO NON VARRÀ PIÙ LA CANDELA – VIDEO