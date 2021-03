ARISA SI E’ RIFATTA? "STRISCIA" LO SCANNER TEST SULLA CANTANTE: VISO E LABBRA NON LO HANNO PASSATO. A GIUDICARE DALLE IMMAGINI LE LABBRA SONO AUMENTATE DI VOLUME. E CHE DIRE DEL VISO? A GIUDICARE DALLE IMMAGINI, ANCHE IL VOLTO DI ARISA SEMBRA UN FENOMENO IN CONTINUA ESPANSIONE – LA PROPOSTA INDECENTE AD AMADEUS – VIDEO

Da liberoquotidiano.it

Sotto a chi tocca. E questa volta tocca ad Arisa. Si parla di Striscia la Notizia e della rubrica "Fatti e rifatti", dedicata ai ritocchini-vip. Nel mirino, appunto, la cantante, protagonista in questi giorni al Festival di Sanremo che ha già vinto due volte. Ed è lei, insomma, la protagonista della tagliente rubrica trasmessa nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 ieri, mercoledì 3 marzo.

"Quest'anno si presenta al Festival di Sanremo come cantante in gara in una nuova categoria: le nuove proposte indecenti", spiega Ezio Greggio. Titolo della canzone? Potevi fare di più. E Amadeus scherza: "Non è per me, vero?". E Arisa lo provoca. "Dovrei chiedere a tua moglie...". Eccola, insomma, la "proposta indecente" citata da Greggio. Dunque si prosegue con una carrellata di gaffe e momenti esilaranti, tra cui delle vecchie gaffe commesse sul palco dell'Ariston al tempo del Sanremo condotto da Carlo Conti, quando si incartò sulla differenza tra anestetico e anti-dolorifico.

E ancora, le immagini di un capitombolo sul palco e dei momenti imbarazzanti in una vecchia intervista su La7 con Victoria Cabello, in cui spiegava perché aveva scelto di cambiare il suo nome... a causa del cognome, si chiama infatti Rosalba Pippa. Si prosegue con un durissimo scontro con Simona Ventura a X-Factor, in cui Arisa alzò la voce in modo brutale per poi abbandonare lo studio.

Infine, ovviamente, lo scanner test: "Viso e labbra non lo hanno passato. A giudicare dalle immagini le labbra sono aumentate di volume. E che dire del viso? A giudicare dalle immagini, anche il volto di Arisa sembra un fenomeno in continua espansione", conclude come sempre tagliente Ezio Greggio, per poi mostrare "come sarà Arisa tra qualche anno". Come sempre in "Fatti e Rifatti"... ringiovanitissima.

