CHE TELE-IMBARAZZO: CAIRO E GILETTI S'INCONTRANO... A VIALE MAZZINI! - VIDEO: IL BOSS DE LA7 ERA IN RAI PER PRESENTARE IL GIRO D'ITALIA (È PURE L'EDITORE DELLA ''GAZZETTA''), E MENTRE ESCE INCROCIA IL SUO CONDUTTORE DI PUNTA CHE VA DALLA CONCORRENZA A TRATTARE IL CONTRATTO PER LA PROSSIMA STAGIONE, VESTITO CON UNA TUTA DA RAPPER ANNI '90. URBANETTO LA BUTTA SUL RIDERE: ''STA ANDANDO IN BANCA!'', PERCHÉ DENTRO LA SEDE RAI C'È UNA FILIALE UNICREDIT…

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Urbano Cairo e Massimo Giletti si incontrano in Rai

 

 

 

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