Urbano Cairo e Massimo Giletti si incontrano in Rai
CHE TELE-IMBARAZZO: CAIRO E GILETTI S'INCONTRANO... A VIALE MAZZINI! - VIDEO: IL BOSS DE LA7 ERA IN RAI PER PRESENTARE IL GIRO D'ITALIA (È PURE L'EDITORE DELLA ''GAZZETTA''), E MENTRE ESCE INCROCIA IL SUO CONDUTTORE DI PUNTA CHE VA DALLA CONCORRENZA A TRATTARE IL CONTRATTO PER LA PROSSIMA STAGIONE, VESTITO CON UNA TUTA DA RAPPER ANNI '90. URBANETTO LA BUTTA SUL RIDERE: ''STA ANDANDO IN BANCA!'', PERCHÉ DENTRO LA SEDE RAI C'È UNA FILIALE UNICREDIT…-
SUDORI LEOFREDDI – DALLA BALIVO RIVELA: “HO AVUTO UNA STORIA D’AMORE SEGRETA CON VENDITTI. SIAMO STATI INSIEME 9 ANNI. NON LO SAPEVA NESSUNO. MI HA DEDICATO ‘OGNI VOLTA’ E ‘SETTEMBRE’. GLI ARTISTI TI DICONO DI AVERTELA DEDICATA MA CHE NE SAI COSA DICONO ALLE ALTRE” – IL TUMORE E LA MATERNITÀ: “HO ASPETTATO 5 ANNI PER AVERE FIGLI. È STATO UN PERIODO DIFFICILE. HO LASCIATO LA TV PER LORO E…” – VIDEO
LA PROVA CHE LA TAV SI FARÀ? I GRILLINI NON SI PRESENTANO IN VAL DI SUSA. SU 22 COMUNI AL VOTO NELLA ZONA, IL M5S PRESENTA IL SIMBOLO SOLO IN DUE. IN QUELLA CHE FU LA CULLA DEL MOVIMENTO, CHE PRESE FINO AL 60% DEI VOTI, OGGI NESSUNO CI METTE LA FACCIA. ''IL BLOCCO AI BANDI È UNA FARSA E L' ALLEANZA CON LA LEGA NON PAGA IN QUESTO TERRITORIO'' SPIEGA IVAN DELLA VALLE, EX DEPUTATO 5 STELLE
TENSIONI NEL MONDO? CI GUADAGNANO I SAUDITI – L’AUMENTO DEGLI SCONTRI IN LIBIA E VENEZUELA È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL RIALZO DEI PREZZI DEL PETROLIO, CHE, INSIEME ALLA MESSA FUORILEGGE DEI PASDARAN IRANIANI DA PARTE DEGLI USA, CONVIENE MOLTO ALL'ARABIA SAUDITA – LA RACCOLTA DA 100 MILIARDI DEL BOND DI SAUDI ARAMCO, MIGLIOR PUBBLICITÀ POSSIBILE PER LA MEGA QUOTAZIONE
NAZISMO À LA PAGE – BUFERA SU JIMMY PAGE, EX CHITARRISTA DEI LED ZEPPELIN, CHE SU INSTAGRAM HA PUBBLICATO UNA IMMAGINE DI UN CONCERTO NELL'APRILE 1977 AL CHICAGO STADIUM - I FAN, INFATTI, NON SI SONO LASCIATI SFUGGIRE UN PARTICOLARE: UN CAPPELLO DA UFFICIALE NAZISTA IN TESTA – I FOLLOWER LO RIMPROVERANO E LUI RISPONDE COSI'…
ILARIA, QUESTI SON STRAFALCIONI! – LA D’AMICO INCAPPA IN UNA GAFFE ALLA FINE DI TOTTENHAM CITY SUL COREANO SON: “NON VIENE DA UN REGIME DEMOCRATICO” – PAOLO CONDO’ PROVA A SPIEGARE ALLA CONDUTTRICE CHE IL CALCIATORE PROVIENE DALLA COREA DEL SUD, NON DA QUELLA DEL NORD, MA ILARIONA CI METTE UNA TOPPA PEGGIORE DEL BUCO: "BEH SÌ... UN PO' MEGLIO DELL'ALTRA PARTE, MA ANCHE IL REGIME..."
“HEATHER PARISI È MALATA” – LUCIO PRESTA SI TOGLIE UN MACIGNO DAL MOCASSINO E ATTACCA LA BALLERINA ALL'ADNKRONOS: “SOFFRE DI COMPLOTTISMO COMPULSIVO E HA FATTO UNA COSA CHE NON DOVEVA AI NOSTRI FIGLI” – AL CIRCOLO ANIENE INVECE PRESENTA IL SUO LIBRO: “BONOLIS? CHE FOSSE BRAVO, L’AVEVANO CAPITO TUTTI TRANNE IL SOTTOSCRITTO. A SEGNALARMELO FU…” – LA BATTUTA DI PAOLA PEREGO SUL SUO LATO B
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
LA MAPPA DEL TUMORE - IN ITALIA L’INCIDENZA DEI CASI DI CANCRO È IN CALO SIA NEGLI UOMINI CHE NELLE DONNE E COSÌ PURE LA MORTALITÀ - CI SONO PERÒ DELLE DIFFERENZE FRA LE NORD E SUD, CON UN NUMERO NOTEVOLMENTE MAGGIORE DI CASI E DI DECESSI NELLE AREE SETTENTRIONALI - STILI DI VITA MIGLIORI E DIETA MEDITERRANEA PROTEGGONO CHI VIVE AL SUD, NONOSTANTE AL MERIDIONE SIANO MENO DIFFUSI GLI SCREENING PER LA DIAGNOSI PRECOCE…