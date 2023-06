IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? SU IRIS ALLE 21 AVETE “IL DISCORSO DEL RE". UNA DECINA D’ANNI FA NE FECI UNO SKETCH PARODIA ASSIEME A PAOLINO RUFFINI, COME LOGOPEDISTA, E COME MALATO IO - CINE 34 ALLE 21 RIPROPONE IL GIÀ MOLTO VISTO “LE NUOVE COMICHE” - SU CIELO ALLE 21, 15 TROVATE “UNA DONNA FANTASTICA”, UN FILM CHE FECE UNA CERTA IMPRESSIONE SU UNA CANTANTE TRANS CHE SI RITROVA IN MEZZO AI GUAI CON LA MORTE DEL FIDANZATO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

le ragazze di piazza di spagna

Che vediamo stasera? Intanto se siete a Roma e avete voglia di un bel film all’aperto vi consiglio uno dei capolavori di Luciano Emmer alla Casa del Cinema di Villa Borghese alle 21, 30, “Le ragazze di Piazza di Spagna” con Lucia Bosé, Cosetta Greco, Marcello Mastroianni, Ave Ninchi, Leda Gloria, Liliana Bonfatti, Renato Salvatori, Giorgio Bassani, Galeazzo Benti. Passiamo ai film in chiaro della prima serata. Su Iris alle 21 avete “Il discorso del re” di Tom Hooper con Colin Firth, Geoffrey Rush, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Timothy Spall, Derek Jacoby, un film che quando uscì piacque molto a tutti e vin se ben quattro Oscar, miglior film, miglior regia, miglior protagonista, Colin Firth, miglior sceneggiatura.

colin firth il discorso del re

Raccontava una storia vera della famiglia reale inglese con molta grazia, quella di Re Giorgio VI d’Inghilterra, il padre di Margareth, interpretato da Colin Firth, che si ritrova re solo perché il fratello ha abdicato a suo favore, nell’epoca dei discorsi radiofonici ha un serissimo problema. E’ balbuziente. Lo aiuterà un logopedista, Geoffrey Rush. Una decina d’anni fa ne feci uno sketch parodia assieme a Paolino Ruffini, come logopedista, e come malato io, per un programma di Rai Due che si chiamava “Base luna”.

l’uomo con i pugni di ferro

Cine 34 alle 21 ripropone il già molto, molto visto “Le nuove comiche” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Ramona Badescu. Presentato da Quentin Tarantino e prodotto da Eli Roth, assoluta stravaganza di genere è “L’uomo con i pugni di ferro”, opera prima del rapper america RZA con RZA con Russell Crowe, Cung Le, Lucy Liu, Byron Mann, RZA, Rick Yune, Dave Bautista, Jamie Chung. Non funzionò benissimo, però rimane un film parecchio curioso. E’ una rarità anche il western protofemminista del 1973 su Rai Movie alle 21, 10, “L’uomo che amò Gatta Danzante” diretto da Richard C. Sarafian, con Burt Reynolds, Sarah Miles, Lee J. Cobb, Jack Warden, Bo Hopkins, Jay Silverheels.

l uomo che amo gatta danzante

Il film ebbe una serie infinita di problemi. Nato da un libro di Marilyn Durham del 1972 sceneggiato immediatamente da Eleanor Perry, e pensato per Lee Van Cleef protagonista, diventò uno film con Burt Reynolds per la regia di Brian G. Hutton, che venne presto sostituito da Richard Sarafian. La sceneggiatura della Perry venne riscritta da fin troppe mani, da William W. Norton a Steve Shagan, da Brian G. Hutton a Tracy Keenan Wynn. Ma ci mise un occhio anche Robert Bolt, marito di Sarah Miles, la protagonista.

l uomo che amo gatta danzante

Durante la lavorazione venne trovato morto in mezzo a pillole di ogni tipo, si parlò di suicidio, il manager nonché amante della Miles, David Whiting. Qualche giorno prima aveva terrorizzato la Miles, ferendola, al punto che lei era stata ospitata da Burt Reynolds. Bolt divorziò immediatamente dall’attrice. Burt Reynolds ha sempre preferito non parlare del film, finì anche una settimana all’ospedale per una serie di ferite che si fece sul set in una lotta con Jack Warden. Da non perdere.

una donna fantastica

Su Canale 27 alle 21, 10 mi sembra interessante “Admission – Matricole dentro o fuori”, commedia sulle ammissioni ai college americani diretto da Paul Weitz con Tina Fey, Paul Rudd, Nat Wolff, Michael Sheen, Lily Tomlin, Wallace Shawn, Gloria Reuben. Il tema è curioso. Su Cielo alle 21, 15 trovate un film che fece una certa impressione come “Una donna fantastica” del cileno Sebastián Lelio con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, mélo sulla vita di una cantante trans che si ritrova in mezzo ai guai con la morte del fidanzato.

FAST AND FURIOUS

Fu il primo film cileno premiato per l’Oscar per il miglior film straniero e fece funzionare al meglio la carriera di Lelio. Su La7 alle 21, 15 avete il vecchio thriller spionistico tratto da Tom Clancy “Giochi di potere” di Phillip Noyce con Harrison Ford nei panni di Jack Ryan, Anne Archer, Sean Bean, James Fox, James Earl Jones. Si vede ancora con molto divertimento. Italia 1 alle 21, 20 presenta addirittura il primo “Fast and Furious”, quello diretto vent’anni fa da Rob Cohen con il povero Paul Walker, Vin Diesel, Rick Yune, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Chad Lindberg. Non era affatto male.

ex amici come prima

Canale Nove alle 21, 35 presenta il finto sequel di “Ex”, diciamo una variante, “Ex – Amici come prima” diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D'Aquino. "Amm'a magnà!" grida ferocemente Tosca D'Aquino al marito, Vincenzo Salemme, fresco eurodeputato meridionale ("da Praiano a Bruxelles..."), che si vorrebbe opporre agli intrallazzi della politica italiana. I Vanzina si permettono qui una serie di battute e di osservazioni sulla realtà italiana che non troviamo proprio nelle commedie di autori più giovani, forse troppo abituati all'autocensura, ma neanche nei film dei nostri autori da festival.

ex amici come prima

Quando Salemme scopre che la sua partner di una notte, Natasha Stefanenko, è il primo ministro dei Paesi Baltici se ne esce con un "Sono andato a letto con un premier... come una escort!". Ma è notevole anche un conclusivo "In Italia le scopate di un premier non fanno proprio notizia". Ricordo che l'episodio più divertente è quello con Paolino Ruffini, che si ritrova a scopare a casa di Virginie Marsan ("Maremma Ikea, che bell'appartamento!") e, non riuscendo a mettersi il preservativo, finisce per farsi aiutare da tutta la coattissima famiglia di lei.

ex amici come prima

Ma è vero pure che il film funziona di più quando alla battuta, alla trovata comica, si sostituisce una costruzione maggiore di racconto, come nel caso degli episodi di Salemme-Stefanenko o di Alessandro Gassman-Anna Foglietta, dove un marito prossimo al divorzio si ritrova inconsapevolmente tra le braccia dell'avvocatessa della moglie.

ci vediamo domani BRIGNANO

Passiamo alla seconda serata. Su Cine 34 alle 22, 55 torna la commedia di Sergio Corbucci “A tu per tu” con Johnny Dorelli ricco e antipatico e Paolo Villaggio povero e sfigato, Marisa Laurito, Moana Pozzi e Marilda Donà sempre pronte a spogliarsi. Non bellissimo. Musica dei Fratelli La Bionda, però. Su Tv8 alle 23, 15 non è però superiore la commedia grottesca “Ci vediamo domani” diretta da Andrea Zaccariello con Enrico Brignano che fa il becchino in un paesino pugliese, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi, Giorgia Wurth.

jarhead 2

Su Rai Movie alle 23, 15 il tardo western “I due invincibili” di Andrew V. McLaglen con John Wayne, Rock Hudson, Bruce Cabot, Ben Johnson, Antonio Aguilar, Roman Gabriel. Insomma… Con “Fair Game”, La7 alle 232, 30, political thriller di ottima fattura diretto da Doug Liman con Naomi Watts, Sean Penn, Sam Shepard, Ty Burrell, Michael Kelly, Bruce McGill, Brooke Smith, andate sul sicuro. Ottime critiche. Con “Jarhead” di Sam Mendes con Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Scott MacDonald, Jamie Foxx, Kevin Foster, Iris alle 23, 30, ritorniamo ai tempi della Guerra del Golfo.

pierino colpisce ancora

Poco so, a parte che ha pessima fama, di “Un poliziotto ancora in prova” di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter, Ken Jeong, Olivia Munn, Benjamin Bratt, Italia 1 alle 23, 30. Cine 34 all’1, 10 ci ripropone il non meraviglioso “Pierino colpisce ancora”, poco amato dal suo stesso regista, Umberto Lenzi con Giorgio Ariani come Pierino toscano, Jenny Tamburi, Didi Perego, Renzo Montagnani.

peccato senza malizia

Cielo all’1, 45 propone un bel mélo di Xavier Dolan, “Ho ucciso mia madre” con Anne Dorval, François Arnaud, Suzanne Clément, Patricia Tulasne, Niels Schneider, mentre Rete 4 alle 2, 05 si butta nell’oscuro erotico “Peccato senza malizia” di Theo Campanelli con Jenny Tamburi, Gabriele Tinti, Francesca Romana Coluzzi, Luigi Pistilli, unico film diretto dal figlio di un costruttore edile. Non se ne seppe più nulla. Visto nel lontano 1978. Zero ricordi. E’ la storia di una giovinetta, la Tamburi, appena uscita dall’orfanotrofio, che si ritrova nelle mire del patrigno, Pistilli, di una pittrice lesbica e del pittore Tinti. Terribile, però…

al pacino city hall

Su Iris alle 2, 10 ha meno puzza di stracult, ma forse una composizione più solida il political thriller con sindaco in crisi “City Hall” diretto da Harold Becker con Al Pacino, Bridget Fonda, John Cusack, Danny Aiello, Martin Landau. Torna il caso Calvi e il crack del Banco Ambrosiano nel fumettone “I banchieri di Dio” di Giuseppe Ferrara con Omero Antonutti, Giancarlo Giannini, Pamela Villoresi, Rutger Hauer. Commedia ambientata nel mondo della musica, mai uscita in sala, è questo poco noto “La canzone della vita – Danny Collins”, diretto da Dan Fogelman con Al Pacino, Jennifer Garner, Josh Peck, Bobby Cannavale, Melissa Benoist, Annette Benning, Christopher Plummer.

la valle dei re

Non è affatto male, leggo, ha buone critiche e Al Pacino è molto in forma. Su Iris alle 4, 05 ritroviamo l’avventuroso “La valle dei Re” di Robert Pirosh con Robert Taylor, Eleanor Parker, Kurt Kasznar, Carlos Thompson, Victor Jory e il nostro Aldo Silvani, ispirato ai testi C.W.Ceram, girato in Egitto fuori e dentro il tempio di Abu Simbel, un luogo non più accessibile essendo stato sepolto sotto il lago Nasser con la costruzione della diga di Assuan.

la valle dei re

La prima del film venne addirittura fatta in Egitto al Cairo e a Alessandria. Il protagonista avrebbe dovuto essere Vittorio Gassman, ma venne poi rimpiazzato da Robert Taylor. Per lui fu una fortuna, visto che la lavorazione del film in Egitto fu un totale disastro, per la situazione igienica che trovarono gli americani e per il fatto che il regista non sapeva cosa stava girando. Robert Taylor, inoltre cadde da un cammello e si fece male a un ginocchio. L’avevo registrato e ho visto l’inizio. Non è male.

