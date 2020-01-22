FLASH - CAMBIA TUTTO A VIALE MAZZINI: DOPO LE ELEZIONI REGIONALI, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA GUALTIERI DARA' IL BENSERVITO ALL'AD RAI, FABRIZIO SALINI...-
FLASH - CAMBIA TUTTO A VIALE MAZZINI: DOPO LE ELEZIONI REGIONALI, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA GUALTIERI DARA' IL BENSERVITO ALL'AD RAI, FABRIZIO SALINI...-
IMU-RTACCI VOSTRI – A ROMA C’È GIÀ UNA LISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL VATICANO NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE LOCALI: LA RAGGI CHE ASPETTA? - SI TEME CHE CI POSSA ESSERE IL RISCHIO DI UN DANNO ERARIALE - INTANTO AL DI LÀ DEL TEVERE, MONSIGNOR GALANTINO PROMETTE CHE ENTRO QUALCHE MESE SARÀ PUBBLICATA LA MAPPATURA DI TUTTE LE PROPRIETÀ DELLA CHIESA…
MEDIOBANCA PAX - LASCIANDO LA GESTIONE A NAGEL, DEL VECCHIO SI ACCONTENTEREBBE DI METTERE VITTORIO GRILLI SULLA POLTRONA DI PRESIDENTE - ALTRO TEMA DI TRATTATIVE È LA MISSION DI GENERALI. E QUI DEL VECCHIO SI FA FORTE DI UNA ALLEANZA CON CALTAGIRONE. A NAGEL, A QUESTO PUNTO, POCO IMPORTA LA SORTE DELL’AD DONNET, E SI È DICHIARATO BEN DISPONIBILE A INDIVIDUARE UN NUOVO MANAGER, QUESTA VOLTA NON FRANCESE
L'ITALIA NON È UN PAESE FINITO SOTT'ODIO: CALANO A SORPRESA I REATI LEGATI A RAZZISMO E XENOFOBIA - I DATI FORNITI DA POLIZIA E CARABINIERI. IN DIMINUZIONE ANCHE GLI ATTACCHI AI LUOGHI DI CULTO E LE PROFANAZIONI DI TOMBE...
VIDEO! “SCUSATE SE VI HO FATTO FAR TARDI MA VINCERE COSI’ E’ PIU’ DOLCE” – FOGNINI SI FA RIMONTARE DUE SET E SI SALVA AL SUPER TIE-BREAK. POI PUNGE IL PUBBLICO CHE TIFAVA IL TENNISTA DI CASA THOMPSON CON IL GESTO DELLE ORECCHIE – IL BACIO AL GIUDICE CHE GLI AVEVA FISCHIATO FALLO DI PIEDE – VIDEO
DATEMI UN MARTELLI – “OGNI 20 ANNI BISOGNA SPOSARSI”, LA BATTUTA DELL’EX MINISTRO SUL SUO IMMINENTE MATRIMONIO CON LA DEPUTATA PD LIA QUARTAPELLE – SOLO POSTI IN PIEDI IN GALLERIA ALBERTO SORDI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU CRAXI: ECCO CHI C’ERA (PIGI BATTISTA, IL MINISTRO PROVENZANO, LUDINA BARZINI, RICCARDO ROSSI) - SUL PALCO NON C' È ACCORDO SULLA SCELTA DELL'AGGETTIVO PER IL TITOLO...
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
NON È SOLO ROBA DA DONNE – L’ANORESSIA NON COLPISCE ESCLUSIVAMENTE IL GENERE FEMMINILE: I MASCHI A SOFFRIRE DI QUESTO DISTURBO ALIMENTARE SONO UNO OGNI QUATTRO DONNE SUI TRE MILIONI COMPLESSIVI IN ITALIA – QUESTI UOMINI VIVONO UNA CONDIZIONE DI DISAGIO MAGGIORE RISPETTO ALLE PAZIENTI CON IL RISULTATO CHE, A CAUSA DEI PREGIUDIZI, I MALATI SI VERGOGNANO DI FARSI CURARE E I MEDICI DIAGNOSTICANO CON PIÙ DIFFICOLTÀ…