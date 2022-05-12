FLASH! - STASERA IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY SARÀ OSPITE DI BRUNO VESPA A “PORTA A PORTA”. È LA RISPOSTA DELLA RAI AL COLPO DI MEDIASET, CHE DIECI GIORNI FA HA INTERVISTATO A “ZONA BIANCA” IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV…-
FLASH! - STASERA IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY SARÀ OSPITE DI BRUNO VESPA A “PORTA A PORTA”. È LA RISPOSTA DELLA RAI AL COLPO DI MEDIASET, CHE DIECI GIORNI FA HA INTERVISTATO A “ZONA BIANCA” IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV…-
CAFONALINO - PARATA DI VIP ALLA CONSEGNA DEL "CAMOMILLA AWARD" 2022 PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA: TRA I PREMIATI FILOMENA LAMBERTI, DONNA SFREGIATA CON L'ACIDO DAL MARITO DA CUI VOLEVA SEPARARSI - TIMBRANO IL CARTELLINO LA MINISTRA ELENA BONETTI E LA BOSCHI IN VERDE SPERANZA, MA ANCHE LAPO (IN COLLEGAMENTO) E LUCA TOMMASSINI, LA CUI STORIA È STATA RIPERCORSA SUL PALCO DALL’ATTORE LUCA CAPUANO - C’ERANO ANCHE CAROLINA CRESCENTINI, CAROLINA MARCONI, CHIARA GIORDANO, DANIELA MARTANI, GIOVANNI VERONESI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
COVID, ATTACCATE AL "KAIR" - IL "KAIR LASER", LA TECNOLOGIA INVENTATA DA UN INGEGNERE ITALIANO PER DISTRUGGERE LE PARTICELLE DI SARS-COV2 E ALTRE MALATTIE PRESENTI NELL'ATMOSFERA, STA CONVINCENDO GLI ESPERTI E PRESTO POTREBBE ESSERE COMMERCIALIZZATO - L'INNOVAZIONE STA NELL'USO DELLA LUCE MEDIA-INFRAROSSA DEL LASER A CO2, VISTO CHE GLI ALTRI METODI PER COMBATTERE DROPLETS E AEROSOL, I FILTRI HEPA E LA LUCE ULTRAVIOLETTA, HANNO DIVERSI PROBLEMI, COME LA MANUTENZIONE PER I FILTRI E L'USO DEL MERCURIO PER LE LUCI - LA PARTICOLARITÀ DEL KAIR LASER È…