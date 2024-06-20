IN ITALIA QUANDO MUORE UNO SCHIAVO È COLPA SUA – IL SURREALE SERVIZIO DEL TG1 SUL DECESSO DI SATNAM SINGH - IL BRACCIANTE PAGATO 4 EURO L’ORA, IN NERO, E' STATO LASCIATO MORIRE IN STRADA A LATINA, CON IL BRACCIO TRANCIATO, DAI SUOI DATORI DI LAVORO - E IL TG RAI VA A INTERVISTARE IL PADRE DEL TITOLARE DELL'AZIENDA CHE DICE: “È STATA UNA SUA LEGGEREZZA, COSTATA CARA A TUTTI” – SELVAGGIA LUCARELLI: "LO FANNO LAVORARE SENZA CONTRATTO REGOLARE, LO MOLLANO PER STRADA COL BRACCIO MOZZATO E LA LEGGEREZZA È DEL LAVORATORE. MA LA VERGOGNA…”
Lo fanno lavorare senza contratto regolare, lo mollano per strada col braccio mozzato e la leggerezza è del lavoratore, leggerezza che È COSTATA CARA A TUTTI. Ma la vergogna. #satnamsinghpic.twitter.com/X1sUDUXMFs