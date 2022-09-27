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x factor francesca michielin francesca michielin x factor 2022 giuseppe cruciani DAMIANO MANESKIN 56
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PUTIN CHIUDE DI NUOVO I RUBINETTI E IL PREZZO DEL GAS VOLA – GAZPROM FA SAPERE CHE IL GASDOTTO NORD STREAM HA REGISTRATO DANNI “SENZA PRECEDENTI” A TRE LINEE ED "È IMPOSSIBILE IN QUESTO MOMENTO STIMARE LA TEMPISTICA PER LA RIPRESA DELLE OPERAZIONI” – EFFETTO IMMEDIATO DELL'ANNUNCIO (O MEGLIO, DEL RICATTO): ALLA BORSA DI AMSTERDAM LE QUOTAZIONI DEL METANO SONO AUMENTATE DEL 5,8%, ARRIVANDO A 184 EURO AL MEGAWATTORA
LUCIO FOREVER – ARRIVA A ROMA LA MOSTRA ITINERANTE “LUCIO DALLA. ANCHE SE IL TEMPO PASSA” NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DEL CANTAUTORE – ESPOSTI APPUNTI, DIARI, CAPPELLI, OCCHIALI, IL MITICO CLARINETTO, POSTER, DISCHI – ALLA PRESENTAZIONE CARLO VERDONE HA RICORDATO L’AMICIZIA NATA CON “BOROTALCO” E RENZO ARBORE HA RACCONTATO DI QUANDO, A 7 ANNI, HA FATTO DA BALIA A DALLA: “SONO IL PIÙ ANTICO AMICO DI LUCIO. PER ME È STATO IL FIGLIO DELLA SIGNORA MELOTTI, LA MODISTA AMATA DA MIA MADRE...”
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL COVID GALOPPA MA NOI CE NE FREGHIAMO E DAL 30 SETTEMBRE TOGLIAMO L'OBBLIGO DELLE MASCHERINE ANCHE SUI MEZZI PUBBLICI – NELL’ULTIMA SETTIMANA CI SONO STATE CIRCA 142MILA INFEZIONI, IN CRESCITA DEL 26% RISPETTO AI 7 GIORNI PRECEDENTI – A CIRCOLARE È LA NUOVA VARIANTE OMICRON 5 CHE HA FATTO IMPENNARE I NUOVI CASI: A PREOCCUPARE E'...