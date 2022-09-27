“DAMIANO DEI MANESKIN OGGI È UN GIORNO TRISTE PER TE NON PER IL PAESE, PORCA PUTTANA. CHI CAZZO SEI? NON SEI IL PORTAVOCE DEGLI ITALIANI” – CRUCIANI SCATENATO A "LA ZANZARA" CONTRO IL "PARTITO DEGLI ARTISTI" IN LUTTO PER LA VITTORIA DELLA MELONI – LA PRESA PER I FONDELLI DI FRANCESCA MICHIELIN: “MA QUALE RESISTENZA A QUALE CAZZO DI COSA? GLI ITALIANI HANNO VOTATO DEMOCRATICAMENTE, NON ROMPERE IL CAZZO E FAI IL TUO MESTIERE”

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LUCIO FOREVER – ARRIVA A ROMA LA MOSTRA ITINERANTE “LUCIO DALLA. ANCHE SE IL TEMPO PASSA” NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DEL CANTAUTORE – ESPOSTI APPUNTI, DIARI, CAPPELLI, OCCHIALI, IL MITICO CLARINETTO, POSTER, DISCHI – ALLA PRESENTAZIONE CARLO VERDONE HA RICORDATO L’AMICIZIA NATA CON “BOROTALCO” E RENZO ARBORE HA RACCONTATO DI QUANDO, A 7 ANNI, HA FATTO DA BALIA  A DALLA: “SONO IL PIÙ ANTICO AMICO DI LUCIO. PER ME È STATO IL FIGLIO DELLA SIGNORA MELOTTI, LA MODISTA AMATA DA MIA MADRE...”

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