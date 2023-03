Estratto dell'articolo di Anthony Festa per www.biccy.it

Ieri a Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi e Patrizia Groppelli ci hanno regalato una catfight degna di nota. Le due hanno iniziato a battibeccare ed è stato tirato in ballo anche Edoardo Tavassi. Ma…

Guendalina Tavassi nelle scorse settimane avrebbe dovuto trascorrere un weekend sulla neve, ma qualcosa è andato storto. Un resort per famiglie in cui avrebbe dovuto alloggiare ha rifiutato la prenotazione (da ospite) per delle dichiarazioni che l’opinionista ha fatto in un’intervista. L’ex naufraga infatti è stata ospite de Le Iene e in un servizio ironico (dove si commentava il contratto di Jlo e Ben Affleck) ha parlato delle sue abitudini intime con il compagno

Patrizia Groppelli attacca Guendalina Tavassi.

Patrizia Groppelli in studio a Pomeriggio 5 ha subito provocato Guendalina: “Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare e se poi ci ripensano possono farlo. C’è tanta gente che si merita più di te di andare gratis in questi alberghi. Essere influencer significa anche dare il buon esempio, non fare la bulletta con me!”

La Tavassi è sbottata: “E io che cattivo esempio ho dato? Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo“.

La Groppelli allora ha tirato in ballo Edoardo Tavassi: “Ma cosa stai dicendo? Guarda sei esattamente come tuo fratello, una bulla di periferia. Mi ha insultato lei Barbara. Ti rendi conto cosa ha detto quella? io non è che posso essere tacciata da una che dice una cosa del genere. Dice che non merito di stare su questa sedia. Non sono una raccomandata, lei è come il fratello, due bulletti. Adesso ci si mette pure Alessi, tutti contro di me, basta! Devo venire con l’elmetto in questa trasmissione“.

