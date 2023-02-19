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“STASERA PAOLO CONTE È ALLA SCALA, SPERO CHE CI VADA ANCHE CHI LO DISCUTE” – MARCO MOLENDINI: “MA PERCHÉ QUANDO SUONÒ LUDOVICO EINAUDI ALLA SCALA NESSUNO SI ALZÒ PER PROTESTARE IN NOME DELLA SACRALITÀ LIRICA DEL TEMPIO E CON PAOLO CONTE SI? UN’IDEA CE L’HO. L’IDEA È CHE PAOLO CONTE FA DISCUTERE PIÙ DI EINAUDI E QUINDI CHI HA VOGLIA DI VISIBILITÀ DISCUTE…”- -
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“IL NOSTRO AMORE DURÒ PERCHÉ NON CI FU MAI SESSO” – AMANDA LEAR RACCONTA “LA SUA VITA” CON SALVADOR DALÌ: “NON MI DEFINÌ MAI AMANTE. E NEANCHE MODELLA. ODIAVA L'IDEA BORGHESE DEL MARITO CHE DI NASCOSTO FA I REGALI AD UN'AMANTE. ERA GALA CHE MI PAGAVA I VIAGGI, GLI ALBERGHI. FU UN MENAGE À TROIS DI CUI SI PARLÒ MOLTO” – “ERA COME IL DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE. INSOPPORTABILE IN SOCIETÀ. UN PAGLIACCIO. LONTANO DAI FLASH, SI TRASFORMAVA IN UNA PERSONA SQUISITA” – LA SPECIALIZZAZIONE IN “CHIAPPE” E LA PAURA PIÙ GRANDE: “NON RENDERMI CONTO DI DIVENTARE RIDICOLA CON L'ETÀ”
FLASH! - OGGI MOLTI GIORNALI HANNO DEDICATO SPAZIO ALLA VITA, OPERE E ACQUISTI VARI E AVARIATI DELLA CURVACEA AUGUSTA MONTARULI, COSTRETTA A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DA SOTTOSEGRETARIO ALL'UNIVERSITA' DALLA CASSAZIONE. A PROPOSITO DELLA VITA PRIVATA DELL'ESPONENTE TORINESE DI FDI, MANCAVA LA NOTIZIA DELLA LIASON AMOROSA TRA LEI E FEDERICO PALMAROLI, ALIAS IL VIGNETTISTA OSHO, AMBEDUE CARI A GIORGIA...
GEDI D’ARGILLA – VI RICORDATE L’INCHIESTA SULLE BABY PENSIONI DEL GRUPPO DI “REPUBBLICA”? C’È UNA NOVITÀ: L’INPS HA ORDINATO AI DIPENDENTI RITIRATISI DAL LAVORO DI RIMBORSARE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO CIASCUNO – UNA DI LORO, L’EX ARCHIVISTA ANNA PILUDU, È GIUSTAMENTE IMBESTIALITA: “QUI CI SONO COLPE BEN PRECISE E NON SONO LE MIE, MA DEGLI AUTORI DENTRO A GEDI DI QUESTA TRUFFA, DEI SINDACATI E DELL’INPS CHE NON HA CONTROLLATO PERCHÉ IMPLICATA AD ALTI LIVELLI…”
"È VERGINE... SÌ, DI MASCHI OCCIDENTALI! – BARBARA COSTA: “QUESTO BOCCIOLO ASIATICO SI CHIAMA CHU MENG SHU, HA 22 ANNI, ED È TRA LE ATTRICI HARD DI PUNTA DI 'MODEL MEDIA GROUP', LA PARTNERSHIP DEL PORNO CHE USA E CINA (E TAIWAN) HANNO DA POCO STIPULATO PER PENETRARSI A VICENDA I MERCATI PORNO. FINORA LE SUE ACERBE CURVE DELICATE SI SONO CIMENTATE NEI RUOLI DA STUDENTESSA A DIVISA SCACCHI E MUTANDINA BIANCA, DA INFERMIERINA, RIEMPIENDO OGNI…”
VOLATONA CHAMPIONS: L’ATALANTA PERDE IN CASA CON IL LECCE, SARRI RITROVA IMMOBILE E I TRE PUNTI, LA JUVE NON SBAGLIA CONTRO LO SPEZIA E GUADAGNA POSIZIONI IN CLASSIFICA (MA SUL CLUB BIANCONERO PENDE LA SPADA DI DAMOCLE DEI PROCESSI E DI ALTRI POSSIBILI PUNTI DI PENALIZZAZIONE) – A SALERNO DECIDE UNA DOPPIETTA DI IMMOBILE. DEBUTTO HORROR PER PAULO SOUSA: MA PER IERVOLINO ERA DAVVERO NECESSARIO MANDARE VIA NICOLA?
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VOLETE VIVERE PER SEMPRE? UN TEAM DI RICERCATORI DELLA COLUMBIA UNIVERSITY DI NEW YORK SOSTIENE DI AVER TROVATO L’ELISIR DI LUNGA VITA – PER ANNI SI È PERSEGUITO IL MITO DEL RINGIOVANIMENTO DEL SANGUE ATTRAVERSO LE TRASFUSIONI DAI GIOVANI AGLI ANZIANI. MA ADESSO ALCUNI MEDICI HANNO SCOPERTO CHE IL SEGRETO SAREBBE IN UN FARMACO ANTINFIAMMATORIO CHE…