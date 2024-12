Giuseppe Candela per Dagospia

Nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha avuto un incontro faccia a faccia con Antonio Ricci. I rapporti tra l'editore e l'ideatore di "Striscia la notizia" sono da sempre positivi. I due hanno parlato anche del futuro del tg satirico? Al momento non si conoscono i dettagli della conversazione "segreta".

IL PROGRAMMA DI IPPOLITI SU RAI3 VOLUTO ED ELEOGIATO DAL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO (CHE METTE NEL MIRINO ROCCO SCHIAVONE)

Da qualche settimana ha debuttato su Rai3 al venerdì pomeriggio "Genitori che fare?", un programma condotto da Gianni Ippoliti. La trasmissione cerca "un punto di incontro tra genitori e figli".

Come? Per esempio, nella puntata del 29 novembre Ippoliti ha affrontato il tema della "dipendenza giovanile da cannabis" con Massimo Gandolfini, leader del Family Day, nome caro al governo, punto di riferimento di Pro Vita e Famiglia e nominato lo scorso anno dall'esecutivo consulente antidroga.

Quello che nessuno precisa nelle interviste o nei comunicati stampa è che il programma è realizzato dalla Direzione Approfondimenti di Paolo Corsini con la collaborazione del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, la delega è nelle mani del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Intervenendo in Senato nei giorni scorsi il sottosegretario Mantovano ha elogiato proprio la trasmissione mettendo nel mirino nuovamente la fiction Rocco Schiavone, pur non citandola: "Sono grato al servizio pubblico tv per aver attivato, d’intesa col Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, una trasmissione settimanale sulla terza rete dal titolo 'Genitori che fare'.

È un bel passo in avanti rispetto alla fiction che la stessa Rai mandò in onda qualche anno fa, in una fascia orario con audience ben più ampia, con la scena di un Commissario di polizia che fuma uno spinello per distendersi". Dite a Mantovano che la fiction con Giallini tornerà in onda nei prossimi mesi su Rai2.

MILLY CARLUCCI SPINGE PER RIPORTARE SU RAI1 'IL CANTANTE MASCHERATO' MA LA RAI...

Milly Carlucci, forte dell'importante successo di "Ballando con le Stelle", tornerà in prima serata su Rai1 in primavera con un secondo titolo stagionale. Quale? La decisione non è stata ancora presa.

La conduttrice, come ha ribadito in diverse interviste, vorrebbe riportare in onda "Il Cantante Mascherato", con alcune modifiche e una nuova giuria, ma questa ipotesi non convince del tutto i vertici Rai. Per questioni di budget ma anche per la tenuta del format. In questo momento Carlucci ha però il vento a favore, la spunterà?

LA SIGNORA VA IN VACANZA. MYRTA MERLINO SALUTA PER TRE SETTIMANE 'POMERIGGIO 5', AL SUO POSTO DARIO MALTESE

La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane. Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di "Pomeriggio 5" venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio. La trasmissione quotidiana, che dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione, sarà affidata al giornalista del Tg5 Dario Maltese.

SANREMO 2025, MUGUGNI A DESTRA PER IL CAST SCELTO DA CARLO CONTI. MA LA RUSSA PUO' FESTEGGIARE

Trenta big (più quattro giovani) e uno schema che richiama i Festival di Amadeus. Dopo l'annuncio dei big di Carlo Conti al Tg1 a destra non è mancato qualche mugugno, per la presenza nel cast di alcuni rapper e per l'assenza di altri nomi tra gli artisti in gara. Dal meloniano Mollicone a Vittorio Sgarbi al forzista Maurizio Gasparri.

Conti ha ceduto poco alle pressioni della vigilia consapevole che per reggere serve un cast forte. Chi può "gioire" è il Presidente del Senato Ignazio La Russa, torna dopo anni in gara al Festival Marcella Bella, sua amica ed ex candidata di Alleanza Nazionale.

ROBERTO MANCINI HA LA SUA INTERVISTATRICE DI FIDUCIA: HOARA BORSELLI

Tra l'intervistatore e l'intervistato può nascere un feeling professionale. Un rapporto di fiducia che porta spesso a replicare, succede nel calcio, nello spettacolo e in politica.

L'allenatore Roberto Mancini ha trovato la sua intervistatrice di fiducia, la giornalista e opinionista Hoara Borselli. La firma sovranista, ora al Giornale, ha intervistato l'ex mister della Nazionale quattro volte negli ultimi due anni.

INSINNA ARRANCA SU LA7 MA PER ORA NON CHIUDE

I numeri sono migliori di "Lingo" ma inferiori alle aspettative. Stiamo parlando di "Famiglie d'Italia", il quiz che ha fatto debuttare nel preserale di La7 Flavio Insinna. Gli ascolti sono appena sotto il 2% di share, il game arranca ma per il momento l'editore Urbano Cairo e il direttore Andrea Salerno avrebbero deciso di continuare l'esperimento. Fino a quando?

PREPARATEVI PER IL TRENINO: RAI1 SALUTERA' IL 2024 CON I RICCHI E POVERI

Rai1 saluterà il 2024 in piazza a Reggio Calabria. "L'anno che verrà", il tradizionale show di fine anno della prima rete del servizio pubblico, sarà condotto da Marco Liorni. Preparatevi per il trenino, per il conto alla rovescia ci saranno i Ricchi e Poveri.

MONTELEONE TORNA IN UNA COLLOCAZIONE "FAVOREVOLE"

Il pesante e costoso flop di Antonino Monteleone non è passato inosservato. Contrattone alla mano bisognerà riprovarci e a Viale Mazzini si studiano soluzioni per blindare l'ex iena nel giorno migliore, tornerà in seconda serata con una nuova trasmissione da febbraio, dopo il Festival di Sanremo. La collocazione? Al mercoledì sera per puntare sul traino della fiction.

DAL MONTE E DAL BOSCO, CHE ASCESA: IN ARRIVO LA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA SU RAI2?

Noi vi avevamo avvisati lo scorso 2 settembre. Segnatevi questi due nomi: Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte. Le due showgirl per mancanza di show sono nel cast fisso di "Unomattina in Famiglia", con spazi raddoppiati, reduci dalle esperienze a "Weekly" e ad "Estate Italiana". Le due signorine sono in grande ascesa e potrebbero approdare nel daytime di Rai2 per condurre un programma dedicato alle auto d'epoca.

INDOVINELLI

Il conduttore televisivo ha il braccino corto. Invia ad amici e colleghi regali natalizi legati a prodotti che sponsorizza in tv, tutto ovviamente per risparmiare. Di chi si tratta?

La conduttrice ha capito che il suo futuro è segnato, il vento è cambiato e sarà costretta a cedere il posto. Per questo motivo sempre più spesso in pubblico si mostra critica verso il governo Meloni con la speranza di passare come "vittima". Chi è?

Dalle parti della Lega avrebbero messo gli occhi sul Prima Festival, la famosa anteprima delle cinque serate festivaliere. Una showgirl legata al mondo del Carroccio sogna di occupare quella fascia. Ci riuscirà?

