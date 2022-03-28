Myrta Merlino de L’Aria che Tira su La7 sottolinea che da 10 anni gli ospiti della sua trasmissione partecipano a titolo gratuito. “Ci tenevo a dirlo”, ha aggiunto. Lilli, tiè.— Michele Arnese (@Michele_Arnese) March 28, 2022
TWEET-FLASH! - MICHELE ARNESE: “MYRTA MERLINO DE L’ARIA CHE TIRA SU LA7 SOTTOLINEA CHE DA 10 ANNI GLI OSPITI DELLA SUA TRASMISSIONE PARTECIPANO A TITOLO GRATUITO. “CI TENEVO A DIRLO”, HA AGGIUNTO. LILLI, TIÈ”-
Myrta Merlino de L’Aria che Tira su La7 sottolinea che da 10 anni gli ospiti della sua trasmissione partecipano a titolo gratuito. “Ci tenevo a dirlo”, ha aggiunto. Lilli, tiè.— Michele Arnese (@Michele_Arnese) March 28, 2022
CAFONALINO - AL PARCO DELLA MUSICA DI ROMA, PRESENTAZIONE DEL LIBRO "POSTI IN PIEDI ALLA 201" SCRITTO DALLA PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA DILETTA DEL BONO, SCOMPARSA DI RECENTE, ASSIEME A CHIARA PIERMATTEI MASETTI - SFILANO IN TANTI PER LA RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'OSPEDALE BAMBIN GESU': CLAUDIA GERINI, SUSANNA BIONDO, MOERELLO DIAZ CON ALLEGRA GIULIANI, PAOLA TURCI, GUIDO TORLONIA, IVONNE SCIO'...
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
ANCHE SE AVETE AVUTO IL COVID, NON SENTITEVI IMMUNI - IL RISCHIO DI REINFEZIONE CRESCE, NONOSTANTE LA TERZA DOSE, SOPRATTUTTO SE IL CONTAGIO PRECEDENTE ERA AVVENUTO CON LA VARIANTE ALFA E DELTA - MA E' ANCHE POSSIBILE PRENDERSI L’OMICRON 2 DOPO ESSERSI FATTI LA OMICRON - PERCHÉ NIENTE QUARTA DOSE? MEGLIO PENSARE A UNA NUOVA VACCINAZIONE PRIMA DELL’AUTUNNO CON UN VACCINO COSTRUITO SULLE MUTAZIONI RECENTI DEL VIRUS, QUINDI PIÙ PROTETTIVO...