Il video della gaffe della giornalista Iman Sabbah
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VIDEO-FLASH! - IN CHE "IMAN" SIAMO: LA MEGA GAFFE DELLA CORRISPONDENTE RAI DA PARIGI IMAN SABBAH! MENTRE PARLA DI COME LA TELEVISIONE FRANCESE AVEVA RIPORTATO LE PAROLE DI TARANTINO, SI FA SCAPPARE UN: "THE COOLEST MAN, IL PIÙ CULO", POI SI CORREGGE SUBITO FACENDO UNA RISATINA...-
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IL SUPERSALONE ECCOLO QUA, QUANDO ENTRI IL DESIGN FA ‘’TAAAC!’’ – ‘’UNA DEFINIZIONE FULMINANTE DEL NUOVO GUSTO DEGLI ITALIANI? DIREI UN GUSTO..."TAAAC!", ALLA RENATO POZZETTO'' – “GIORNATA INCREDIBILE” QUESTA PRIMA DEL SALONE DEL MOBILE CURATO DA STEFANO BOERI: L'INAUGURAZIONE IN POMPA MAGNA CON MATTARELLA, GLI ALBERGHI PIENI, LA BABELE DI LINGUE, I TAXI DI NUOVO INCOLONNATI, LE FILE DAVANTI AI NEGOZI: IL SALONE È TORNATO E IL COVID SEMBRA UN'OMBRA MALIGNA AL MOMENTO NASCOSTA - CAFONAL DEL PARTY ALLA TRIENNALE
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI È LUNEDÌ E QUINDI IL NUMERO DI NUOVI CASI CROLLA PER VIA DEI POCHI TAMPONI EFFETTUATI NEL WEEKEND: OGGI SOLO 3.361 POSITIVI CON 134.393 TEST (125.363 IN MENO RISPETTO A IERI), MA IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 2,5% (IERI ERA 2%) - I DECESSI SONO 52 NELLE ULTIME 24 ORE – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 79,1 MILIONI CON PIÙ DI 38,6 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (71,65% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)…