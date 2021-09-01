VIDEO-FLASH! - IN CHE "IMAN" SIAMO: LA MEGA GAFFE DELLA CORRISPONDENTE RAI DA PARIGI IMAN SABBAH! MENTRE PARLA DI COME LA TELEVISIONE FRANCESE AVEVA RIPORTATO LE PAROLE DI TARANTINO, SI FA SCAPPARE UN: "THE COOLEST MAN, IL PIÙ CULO", POI SI CORREGGE SUBITO FACENDO UNA RISATINA...

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Il video della gaffe della giornalista Iman Sabbah

 

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