LA DENUNCIA CONTRO IL DEPUTATO DEL PD, PER IL FURTO DI UN PROFUMO DA 130 EURO, NON SARÀ RITIRATA

Estratto da www.repubblica.it

PIERO FASSINO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Il Duty Free dell’aeroporto di Fiumicino chiude la porta a Piero Fassino. La società francese Aelia Lagardere, dopo le voci su un possibile accordo con il deputato Pd sotto inchiesta per furto a Civitavecchia per essersi allontanato dallo store con una boccetta di profumo Chanel, assicura che “allo stato non esiste alcuna trattativa” con il parlamentare.

Quindi il silenzio su ogni possibile azione futura su quanto accaduto al negozio nel cuore del Terminal 1 del primo scalo aeroportuale romano. Aelia, infatti, “non intende rilasciare alcuna dichiarazione aggiuntiva in merito alla vicenda”. L’azienda mette così temporaneamente a tacere le voci su possibili accordi e tiene ancora aperto il Fassino-gate partito con l’accusa di furto per il profumo da 130 euro.

Dopo il caso esploso lo scorso aprile, gli agenti della Polaria hanno inviato in procura, a Civitavecchia, un’informativa. Poi anche il video che ritrae il parlamentare del Partito democratico mentre si appropria di una boccetta di Chanel. E infine sei diverse testimonianze […]

fragranza di reato - meme

Video e filmati inquadrano Piero Fassino che si ferma qualche minuto al duty free, in attesa di partire per Strasburgo, per poi allontanarsi. Tutto d’un tratto scatta l’allarme antitaccheggio: i dipendenti fermano l’ex ministro, lo accusano di essersi impossessato di un prodotto. Quindi allertano la Polaria.

Fassino, dal canto suo, smentisce le accuse dicendo che si è trattato di un gesto automatico, di una distrazione. Il politico dice di essersi confuso: aveva in una mano il cellulare, nell’altra il trolley.

MEME SU PIERO FASSINO

“Non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse”, è la versione del parlamentare […].

Le prove però […] destano numerosi sospetti a carico del politico. Da qui le voci che si rincorrono da settimane: vedono Fassino e i suoi legali intenti a mediare […], magari per trovare un accordo […].

Dalla società che gestisce il duty free ribadiscono il “no” a un possibile accordo. E anche chi segue la vicenda dall’altro lato della barricata, quello di Fassino, giura di non essere al corrente di una trattativa. […] Resta il mistero e una sola verità: esiste un video che chiarisce come sono andate le cose. Quindi in pm di Civitavecchia hanno già le idee molto chiare.

LA CARD DELLA PAGINA DI ATREJU SU PIERO FASSINO meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 5 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 7 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 6 MEME SU PIERO FASSINO BECCATO CON UN PROFUMO IN TASCA AL DUTY FREE CHANEL CHANCE, IL PROFUMO CHE PIERO FASSINO SI E' MESSO IN TASCA A FIUMICINO meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 2 meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 3 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 3 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 2 meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 1 PIERO FASSINO MEME profumo di danno meme by carli il giornalone la stampa IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO j'odore meme su piero fassino by rolli il giornalone la stampa PIERO FASSINO E IL PROFUMO CHANEL - MEME BY EMILIANO CARLI IL PROFUMO DEL MOSTRO SELVATICO - MEME BY EMILIANO CARLI IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU PIERO FASSINO PIERO FASSINO E GIANFRANCO FINI - MEME BY OSHO