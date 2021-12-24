BUON TAMPONE A TE E FAMIGLIA! - A ROMA FARMACIE E LABORATORI DI ANALISI PRESI D'ASSALTO PER IL TAMPONE NATALIZIO - ALLE 7.30 DAVANTI AD ALTAMEDICA, IN VIALE LIEGI, LA FILA E' GIA' INTERMINABILE... - VIDEO

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Fila ad Altamedica tamponi

 

 

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"CON FINCANTIERI NESSUNA LITE. C'È VOLONTÀ DI COOPERAZIONE E DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO COLLABORIAMO BENISSIMO" - ALESSANDRO PROFUMO TENDE LA MANO A GIUSEPPE BONO E POI FLIRTA CON IL CONSORZIO FRANCO-TEDESCO KNDS PER LA CESSIONE DI OTO MELARA: "LA NAZIONALITÀ DELL'ACQUIRENTE NON È IL CRITERIO UNICO PER SCEGLIERE. PER NOI ESSERE PARTE DEL PROGRAMMA "EUROPEAN MAIN BATTLE TANK" (IL CARRO ARMATO EUROPEO DEL FUTURO) O IL PREFERRED SUPPLIER PER L'ELETTRONICA PER LA DIFESA RAPPRESENTA UNA OPPORTUNITÀ…"

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