Fila ad Altamedica tamponi
BUON TAMPONE A TE E FAMIGLIA! - A ROMA FARMACIE E LABORATORI DI ANALISI PRESI D'ASSALTO PER IL TAMPONE NATALIZIO - ALLE 7.30 DAVANTI AD ALTAMEDICA, IN VIALE LIEGI, LA FILA E' GIA' INTERMINABILE... - VIDEO-
"CON FINCANTIERI NESSUNA LITE. C'È VOLONTÀ DI COOPERAZIONE E DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO COLLABORIAMO BENISSIMO" - ALESSANDRO PROFUMO TENDE LA MANO A GIUSEPPE BONO E POI FLIRTA CON IL CONSORZIO FRANCO-TEDESCO KNDS PER LA CESSIONE DI OTO MELARA: "LA NAZIONALITÀ DELL'ACQUIRENTE NON È IL CRITERIO UNICO PER SCEGLIERE. PER NOI ESSERE PARTE DEL PROGRAMMA "EUROPEAN MAIN BATTLE TANK" (IL CARRO ARMATO EUROPEO DEL FUTURO) O IL PREFERRED SUPPLIER PER L'ELETTRONICA PER LA DIFESA RAPPRESENTA UNA OPPORTUNITÀ…"
CAFONALINO - BRINDISI E DJ SET PATINATI CON CHANTAL SCIUTO, YVONNE SCIÒ E PIA RUSPOLI IN VIA CONDOTTI A ROMA NELLE STANZE DELLA BOUTIQUE DI SALVATORE FERRAGAMO - A BERE GIN FIZZ E CHAMPAGNE MARISELA FEDERICI, PROTAGONISTA DELLA RIVISTA "ETERNAL CITY", MARIA ROSARIA OMAGGIO, L'ARTISTA FABIO FERRONE VIOLA, LA GIORNALISTA TV MARIA LEITNER, L'ATTORE PASQUALE GRECO, IL FASHIONISTA MASSIMO YUAN E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
ARRIVA OMICRON E RICICCIA ANCHE ASTRAZENECA - LA CASA FARMACEUTICA BRITANNICA AFFERMA CHE UNA TERZA DOSE DEL VACCINO DI SUA PRODUZIONE CONTRO IL COVID-19 ALZA "SIGNIFICATIVAMENTE" IL LIVELLO DI ANTICORPI CONTRO OMICRON, STANDO AD UNO STUDIO CONDOTTO IN LABORATORIO: "LA TERZA DOSE DI RICHIAMO DEL VACCINO HA NEUTRALIZZATO LA VARIANTE OMICRON A LIVELLI SIMILI A QUELLI EMERSI PER LA SECONDA DOSE CONTRO LA VARIANTE DELTA"