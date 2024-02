IL DIVISMO DI LEI, AMMAZZA LUI - GRAMELLINI: “ANCHE L’ANATOMIA DELLA ROTTURA TRA FEDEZ E FERRAGNI È STATA ESIBITA IN PUBBLICO, NELLA SCENA DELLA SERIE-TV SUI FERRAGNEZ IN CUI IL RAPPER RICONOSCE DI NON RIUSCIRE MAI A METTERE LA PROPRIA COMPAGNA DAVANTI A SÉ, NEMMENO PER UNA SERA. LA PARABOLA MATRIMONIALE DI FEDEZ DIMOSTRA COME MOLTI MASCHI FACCIANO ANCORA MALEDETTAMENTE FATICA A STARE CON UNA DONNA DI SUCCESSO SENZA SENTIRSENE SMINUITI, ACCETTANDO LA PARTE DEL PRINCIPE CONSORTE…”

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Adesso sarebbe facile dire che era un matrimonio d’affari e che, crollati gli affari, si è squagliato anche il matrimonio. Invece, al netto dei superattici, l’epilogo lo trasforma in un rapporto simile a tanti altri, la solita favola […] in cui la principessa e il principe, dismessi gli abiti dell’avventura, devono cominciare a sopportarsi e supportarsi a vicenda. In questo caso, almeno uno dei due non ce l’ha fatta e tutti gli indizi conducono al maschio della coppia.

Perché, per sua stessa ammissione, quando Fedez ha avuto bisogno di Ferragni durante la malattia, lei c’era. Mentre quando lei ha avuto il suo momento di gloria a Sanremo, Fedez le ha rubato la scena, e appena Ferragni è finita nei guai per la beneficenza, il marito non l’ha difesa con convinzione, neppure quando gli hanno detto in faccia che sua moglie assomigliava a Wanna Marchi.

[…] anche l’anatomia della caduta è stata esibita in pubblico, […] nella scena della serie-tv sui Ferragnez in cui il rapper riconosce di non riuscire mai a mettere la propria compagna davanti a sé, nemmeno per una sera. Fedez è tutt’altro che uno stupido, ma la sua parabola matrimoniale dimostra come molti maschi facciano ancora maledettamente fatica a stare con una donna di successo senza sentirsene sminuiti, accettando che nelle favole moderne all’uomo tocchi sempre più spesso la parte del principe consorte.

