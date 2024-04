FERMI TUTTI, IL VACCINO ANTI-COVID DI ASTRAZENECA PUO’ CAUSARE TROMBOSI MORTALI – LO HA AMMESSO PER LA PRIMA VOLTA L’AZIENDA FARMACEUTICA IN UN TRIBUNALE INGLESE: L’EFFETTO COLLATERALE È CONSIDERATO “ESTREMAMENTE RARO”, MA L'AMMISSIONE PUO' APRIRE UN VASO DI PANDORA – ASTRAZENECA E’ STATA PORTATA DAVANTI AI GIUDICI DA UNA DOZZINA DI PARENTI DI PERSONE MORTE DOPO LA VACCINAZIONE, CHE ORA CHIEDONO UN RISARCIMENTO MILIONARIO - AL MEDICINALE VIENE ATTRIBUITO IL MERITO DI AVER SALVATO CIRCA 6 MILIONI DI VITE IN TUTTO IL MONDO - IL CASO DI CAMILLA CANEPA, 18ENNE ITALIANA MORTA A CAUSA DI UNA TROMBOSI CEREBRALE DOPO AVER RICEVUTO IL SIERO ASTRAZENECA...

Estratto dell’articolo di Cecco Prestina per www.msn.com

AstraZeneca ha ammesso per la prima volta in un tribunale in Gran Bretagna che il suo vaccino anti-Covid può causare come effetto collaterale trombosi mortali. La reazione estremamente rara è al centro di un’azione collettiva multimilionaria da parte di dozzine di famiglie le quali affermano che loro, o i loro congiunti, sono stati mutilati o uccisi dal vaccino “difettoso”. Gli avvocati che rappresentano i ricorrenti ritengono che i risarcimenti potrebbero essere milionari.

AstraZeneca, con sede a Cambridge, contesta le accuse ma ha riconosciuto in un documento legale presentato all’Alta Corte a febbraio che il suo vaccino “può, in casi molto rari, causare TTS”. TTS è l’abbreviazione di trombosi con sindrome trombocitopenica, una condizione medica in cui una persona soffre di coaguli di sangue insieme a un basso numero di piastrine.

Le piastrine in genere aiutano il sangue a coagularsi. La complicazione – elencata come potenziale effetto collaterale del vaccino – è stata precedentemente chiamata trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (VITT).

L’ammissione di AstraZeneca potrebbe portare a pagamenti caso per caso. Sebbene accettato come potenziale effetto collaterale da due anni, segna la prima volta che la società ha ammesso in tribunale che il suo vaccino può causare la condizione, riferisce The Telegraph.

I contribuenti pagheranno il conto di qualsiasi potenziale accordo a causa di un accordo di indennizzo che AstraZeneca ha concluso con il governo nei giorni più bui del Covid per ottenere i vaccini il più rapidamente possibile mentre il paese era paralizzato dai lockdown.

AstraZeneca ha dichiarato in un comunicato: “La nostra solidarietà va a chiunque abbia perso i propri cari o abbia riportato problemi di salute. La sicurezza del paziente è la nostra massima priorità e le autorità di regolamentazione hanno standard chiari e rigorosi per garantire l’uso sicuro di tutti i medicinali, compresi i vaccini. Dall’insieme delle prove raccolte negli studi clinici e dai dati del mondo reale, è stato continuamente dimostrato che il vaccino AstraZeneca-Oxford ha un profilo di sicurezza accettabile e gli enti regolatori di tutto il mondo affermano costantemente che i benefici della vaccinazione superano i rischi di effetti collaterali potenzialmente estremamente rari”.

[…] La sua nuova dichiarazione aggiunge inoltre che il fattore scatenante che fa sì che alcune persone soffrano di TSS a causa del vaccino AstraZeneca è sconosciuto e può verificarsi anche in persone indipendentemente da qualsiasi vaccino. AstraZeneca nega che la sua nuova dichiarazione rappresenti un’inversione di marcia rispetto al riconoscimento che il suo farmaco può causare TTS nei documenti giudiziari.

[…] Gli Stati lo hanno gradualmente eliminato a favore di alternative all’mRNA come quelle prodotte dai giganti farmaceutici rivali Pfizer e Moderna. Si ritiene che il rischio di TTS a seguito del vaccino Covid di AstraZeneca sia dell’ordine di uno su 50.000. Tuttavia, al vaccino di AstraZeneca viene attribuito il merito di aver salvato circa 6 milioni di vite a livello globale durante la pandemia di Covid.

