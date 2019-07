INFLUENCER? NO, DEFICIENTER - UNA STAR DEL WEB CINESE MUORE IN DIRETTA MENTRE CERCA DI DIMOSTRARE CHE PUÒ MANGIARE QUALSIASI COSA, COMPRESO INSETTI VELENOSI E GECHI VIVI - SUN, 35 ANNI, ERA UNA STAR DI “DOUYU”, LO “YOUTUBE” CINESE, E IL SUO DECESSO FORSE È STATO CAUSATO DA UN MILLEPIEDI – A UN CERTO PUNTO, DURANTE LA DIRETTA, SI È ACCASCIATO AL SUOLO. IL LIVE È CONTINUATO FINCHÉ… - VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

sun, il vlogger morto in diretta su douyu

Voleva dimostrare ai suoi followers di poter mangiare qualsiasi cosa e così si è inventato un folle gioco che consisteva nel girare la ruota e mangiare a sorte insetti velenosi e gechi vivi, bevendo aceto, birra e un liquore locale. Il tutto in diretta streaming. Così è morto il blogger cinese Sun, 35 anni, come riferisce il Mirror che dà la notizia. Il giovane era una star di DouYu, l’equivalente di YouTube autorizzato dal governo cinese, e nell’ultima fatale diretta trasmessa il 18 luglio scorso ha organizzato questa assurda sfida.

un geco

Così ha iniziato a “girare la ruota” e mangiare di volta in volta gechi vivi, lombrichi e anche un millepiedi velenoso, accompagnandoli con aceto, birra e baijiu. Ad un certo punto il giovane si è accasciato al suolo e per diverse ore la diretta è continuata inquadrando solo la sedia vuota: a scoprire il suo corpo senza vita è stata infatti da fidanzata che, ignara del folle gioco organizzato dal fidanzato, ha scoperto tutto al suo rientro.

sun, il vlogger morto in diretta su douyu 1

Per il giovane non c’era più nulla da fare. Sulla vicenda indaga la polizia che ha provveduto a far rimuovere il filmato della tragedia, rimasto online per alcuni giorni. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della sua morte ma sembra proprio che il decesso sia stato causato dal millepiedi velenoso da lui ingerito.

sun vlogger morte diretta vermi millepiedi