IO SO’ IO E VOI NON SIETE UN TRANCIO - L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI IMBASTISCE UNA POLEMICA SU INSTAGRAM DOPO ESSERE STATO RIMBALZATO DAL RISTORANTE DEL TRAGHETTO MOBY, CHE LO STAVA RIPORTANDO A GENOVA DALLA SARDEGNA: IL MOTIVO? NON L’HANNO RICONOSCIUTO! – IL DRAMMA ESISTENZIALE: HA DOVUTO MANGIARE DELLA PIZZA DAI "PREZZI FOLLI", “GOMMOSA E UNTA”, E SE NE LAMENTA DA GIORNI, CON EFFETTO BOOMERANG - PS. SAPETE COSA LEGGE IN SPIAGGIA? MA È OVVIO: IL SUO LIBRO!

DAGONEWS

matteo bassetti legge il suo libro in spiaggia

L’infettivologo con l’influencer. Matteo Bassetti, in carenza di attenzioni da quando il Covid non è più trending sulle televisioni, si è riciclato sui social, come una Ferragni qualunque. Del resto, è stato lui a rivelare che gli “piace piacere” e che la “telecamera è una droga”. E per questo, deve essere stato duro, durissimo realizzare d’improvviso di non essere più riconosciuti, di essere finito nel “purgatorio delle celebrità”.

Antefatto. Il modello Robin Hood, che ha svacanzato in Sardegna, aveva la necessità impellente di far vedere ai suoi follower che si trovava al Tanka Village di Villasimius. Sui social ha postato foto del suo soggiorno, tra passeggiate, selfie, ombrelloni e spritz, tanto per mandare un messaggio alla collega Antonella Viola. Le vette più alte del relax di Bassetti sono però le letture in spiaggia: da vero influencer si è fotografato mentre spulciava il suo prossimo libro, “Pinocchi in camice”. Un po’ intellettuale, un po’ self-branding: et voilà.

i post di matteo bassetti contro moby su instagram 2

Bassetti, una volta imbarcatosi per rientrare a Genova, si è però trasformato in una sorta di Alain Elkann e, come il padre di Yaki - scandalizzato dal fatto che tra i “lanzichenecchi” nessuno avesse capito chi fosse – ha vergato sui social il suo j’accuse per non essere stato riconosciuto a bordo del traghetto Moby che lo doveva riportare a Genova.

Bassetti, già pronto per la categoria “morti di fama”, ha rischiato di finire anche in quella dei “morti di fame”: disperato per la traversata sulla nave Aki, voleva solo mangiare al ristorante “à la carte” del traghetto, ma era tutto prenotato. Allora lui, medico di fama internazionale, prova con l’antica tecnica del “lei non sa chi sono io”: si reca dal commissario di bordo, ma niente. Ormai è troppo tardi: il ristorante è tutto pieno, e il viro-influencer è costretto a ricorrere alla drammatica alternativa: nove tranci di pizza “gommosi e unti” a 71 euro-

i post di matteo bassetti contro moby su instagram 4

Fra un commento sulle nuove frontiere della lotta contro il cancro e il parere favorevole all’introduzione del test d’ingresso alla facoltà di medicina, a cinque giorni di distanza dal “pizzagate”, di cui ha postato anche lo scontrino rilasciato a bordo, attirandosi l’invidia e le ire di chi è abituato a comprare un Camogli in Autogrill, il virologo ha iniziato la seconda parte delle sue vacanze, stavolta a Sauze d’Oulx, in Piemonte, informandone come sempre i suoi followers.

i post di matteo bassetti contro moby su instagram 3

Ma ormai il dado è tratto, e nemmeno in montagna Bassetti riesce a godere appieno delle sue vacanze: così, il viro-influencer posta una foto su un prato con panino, cane al seguito e coperta scozzese. Ma il suo dramma esistenziale lo perseguita: il ristorante pieno e nessuno che l’abbia riconosciuto. “Onde evitare ristoranti chiusi con catena e lucchetto o tranci di pizza gommosi, oggi pranzo al sacco con panini fatti da @milanovieusseux di fronte al meraviglioso Monte Chaberton. Ogni riferimento alla Moby e alla scadente qualità dei suoi servizi è puramente voluto”.

i post di matteo bassetti contro moby su instagram 5

Le vicissitudini dell’infettivologo e la pizza che si ripropone cinque giorni dopo stanno diventando virali sui social e mai aggettivo è stato più azzeccato.

i post di matteo bassetti contro moby su instagram 1 i post di matteo bassetti contro moby su instagram 6

matteo bassetti in sardegna con la moglie matteo bassetti in sardegna i post di matteo bassetti contro moby su instagram 2 matteo bassetti con giorgio calabrese spritz