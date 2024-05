“HO FATTO DA MEDIATORE TRA FEDEZ E CRISTIANO IOVINO” – “FURBIZIO” CORONA RIVELA DI AVER FATTO DA PACIERE TRA IL RAPPER E IL PERSONAL TRAINER: “LI FREQUENTO E SONO AMICO DI ENTRAMBI. FEDEZ HA DATO 500MILA EURO A IOVINO? MI FACEVO PICCHIARE ANCHE IO PER QUESTA CIFRA” – E SUL MATRIMONIO TRA IL RAPPER E CHIARA FERRAGNI TORNA A SVELENARE… - VIDEO

Fabrizio Corona ha nuove rivelazioni sul caso Fedez e Cristiano Iovino. L'ex re dei paparazzi, ospite di Gurulandia, ha raccontato di aver fatto da mediatore durante la transazione tra il rapper e il personal trainer. I due hanno firmato un accordo dopo il caso del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando Iovino venne aggredito in via Traiano, a Milano, da un gruppo di 8-9 persone. Dietro questo accordo ci sarebbe proprio Corona, amico di entrambi.

Secondo Fabrizio, in questa nuova fase di vita, Fedez è parecchio confuso: «È stato costretto in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua. Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino». La vicenda tra lui e Cristiano Iovino, tuttavia, sembra essersi conclusa nel modo migliore per entrambi.

[…] «Fedez ha fatto cavolate, ha litigato in un locale, hanno litigato dopo e sotto casa di Cristiano. Iovino e Fedez – la colpa era di Cristiano che ha lanciato il primo pugno – dopo la lite nel locale si sono detti "Ci vediamo dopo sotto casa tua". Nel video trasmesso anche dai tg, si vede una persona che prova a dare due pugni a Iovino, ma non è Fedez, al contrario di quello che dicono tutti».

Poi ha aggiunto: «La questione si era fatta pesante e ha rischiato di rovinare sia Fedez che Cristiano Iovino. Siccome io sono amico sia di Cristiano che di Fedez e li frequento, così come sono amico con gli avvocati, li abbiamo fatti incontrare per fare una transazione. […] Hanno dato la notizia che Iovino avrebbe preso 500.000 o 600.000 Euro. 500.000 Euro? Mi facevo picchiare anche io per questa cifra».

E infine ha concluso: «[…] Non è che se uno paga i danni a uno, allora si è comprato il silenzio»

