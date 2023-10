18 ott 2023 19:16

MA NON AVEVANO DETTO CHE IN ITALIA NON SI LEGGE PIÙ? - IL GIRO D’AFFARI DEI LIBRI VENDUTI SFIORA I 3,4 MILIARDI DI EURO: IL DATO È IN LINEA RISPETTO AI MASSIMI RAGGIUNTI NEL POST-PANDEMIA E CONFERMA IL NOSTRO PAESE COME QUARTA INDUSTRIA EDITORIALE EUROPEA, DOPO FRANCIA, REGNO UNITO E GERMANIA - SECONDO I DATI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, NEI PRIMI MESI DEL 2023, IL SOLO MERCATO TRADE, OVVERO LA SAGGISTICA E LA NARRATIVA VENDUTA IN LIBRERIA E ONLINE, È IN CRESCITA DELLO 0,2% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E...