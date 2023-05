19 mag 2023 18:57

UN PAESE CHE NON FA FIGLI FINISCE SUL LASTRICO – L'INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE INFLUENZA IN MODO DIRETTO I RATING DELLE AGENZIE SOVRANE. MOODY'S, S&P E FITCH METTONO IN GUARDIA DAL MIX LETALE CHE VEDE DA UNA PARTE LA MAGGIORE SPESA PER PENSIONI E SANITÀ DOVUTA ALL'INVERNO DEMOFRAFICO, E DALL'ALTRA I TASSI DI INTERESSE CHE GIÀ PREMONO SULLE FINANZE PUBBLICHE – L'ITALIA, CON IL SUO DEBITO SUPERIORE AL 140% DEL PIL E UNA POPOLAZIONE TRA LE PIÙ ANZIANE DEL MONDO, È IN PRIMA FILA IN QUESTO SCENARIO HORROR...