PERCHÉ NEGLI HOTEL DI LUSSO C’È IL TELEFONO IN BAGNO? – CON I CELLULARI SEMPRE IN TASCA, SEMBRA UNA COSA SENZA SENSO, MA IN REALTÀ C’È UNA RAGIONE BEN PRECISA, E FINO AL 2008 ERA UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER FAR AUMENTARE IL NUMERO DI STELLE - IL MOTIVO È ABBASTANZA SEMPLICE E HA A CHE FARE CON I CLIENTI VIP O MAGARI MANAGER DI GRANDI AZIENDE…

Se viaggi spesso all'estero, potresti aver visto un telefono nel bagno degli hotel. Soprattutto negli hotel di lusso, costruiti oltre 10 anni fa. Il bagno e il telefono sembrano non avere nulla a che fare l'uno con l'altro, ma spesso negli alberghi convivono e questa cosa suscita sempre un po' di ilarità nei clienti. Per non parlare del fatto che oggi tutti hanno un cellulare e la cosa non sembra avere una grande utilità, ma in realtà c'è una ragione ben precisa.

Il bagno di un hotel 4-5 stelle deve avere un telefono a disposizione degli ospiti. Il telefono nella toilette, infatti, fino al 2008 era uno dei requisiti richiesti per far aumentare il numero di stelle dell'albergo. Questa strana regola è stata applicata fino al dicembre del 2008 e, dunque, quasi tutti gli hotel di lusso, costruiti precedentemente, hanno un telefono fisso in bagno.

Il motivo? Semplice: prima dell'avvento dei cellulari i clienti VIP o magari manager di grandi aziende dovevano avere la possibilità di fare le loro chiamate di lavoro anche nel momento più intimo, nel momento in cui si trovavano in bagno. Ci sono persone, infatti che hanno l'abitudine di passare molto tempo in bagno e, in questo modo, potevano fare le loro chiamate comodamente seduti sul gabinetto.

Dal 2009 il boom dei cellulari ha fatto rivedere questa regola e, adesso, gli hotel presentano, sì, il telefono in camera, ma solo nella stanza e non più in bagno e anche se qualcuno ritiene che possa essere superfluo o inutile, in realtà una sua utilità la mantiene.

Con l'avvento dei cellulari, il telefono fisso viene utilizzato sempre più raramente, anche nella propria abitazione, ma in un albergo potrebbe risultare fondamentale. In caso di malore, infatti, il telefono si collega immediatamente alla reception e, dunque, chiamare i soccorsi potrebbe diventare più semplice tramite l'aiuto dei receptionist

