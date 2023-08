PIPPITEL! - LA SOAP TURCA “LA RAGAZZA E L’UFFICIALE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.3% DI SHARE E 1.6 MILIONI DI SPETTATORI. FLOP SU RAI1 PER LA REPLICA DELLA FICTION “L’ALLIEVA” (10.1%) CHE VIENE BATTUTA PURE DAI CAMPIONATI MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA SU RAI2 (11.9%) – “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (16%) BATTE ANCORA UNA VOLTA “TECHETECHETÈ” (14.6%) - APRILE E TELESE (5.3%), VIERO (4.3%)

Domenica sera televisiva, quella di ieri 27 agosto 2023, dominata dalla soap turca La ragazza e l'ufficiale su Canale5 e dai Campionati mondiali di Atletica Leggera di Budapest su Rai2. La serie Tv Mediaset ha totalizzato 1.605.000 spettatori con il 13.3% di share mentre lo sport ne ha attirati 1.721.000 con l'11.9%. Di nuovo soltanto terza Rai1 con la replica della fiction L'Allieva 3, arenata a 1.316.000 individui all'ascolto con il 10.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Atletica Leggera (Rai2) - 1.721.000

2) La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.605.000

3) L'allieva 3 (Rai1) - 1.316.000

4) FBI: Most Wanted (Italia1) - 799.000

5) Le ragazze (Rai3) - 730.000

6) Caccia al tesoro (Rete4) - 456.000

7) Italia's Got Talent - Best of (Tv8) - 379.000

8) Little Big Italy (Nove) - 314.000

9) Miss Marple (La7) - 226.000

In access prime time, Paperissima Sprint Estate su Canale5 con il 15.2% e il 16% batte ancora una volta Techetechetè su Rai1 e il suo 14.6%. Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Estate su La7 totalizzano il 5.3%, mentre Alessandra Viero con Controcorrente Estate su Rete4 segna il 4.3%. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva sigla invece il 12.2%, mentre su Italia1 Pressing raccoglie il 6.3%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: L’Allieva 3 1.316.000 (10.1%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.605.000 (13.3%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica di Budapest 1.721.000 (11.9%). Italia1: FBI: Most Wanted 799.000 (5.7%). Rai3: Le ragazze 730.000 (5.6%). Rete4: Caccia al tesoro 456.000 (3.4%). La7: Miss Marple 226.000 (2.2%). Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of 379.000 (3%). Nove: Little Big Italy314.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.191.000 (14.6%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.297.000 (15.2%) nella prima parte, 2.416.000 (16%) nella seconda. Italia1: N.C.I.S. 797.000 (5.3%). Rai3: Sapiens Files 551.000 (3.7%). Rete4: Controcorrente Estate 638.000 (4.3%) nella prima parte, 650.000 (4.3%) nella seconda. La7: In Onda Estate 804.000 (5.3%). Tv8: 4 Ristoranti 332.000 (2.2%).

campionati di atletica leggera di budapest 2

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.910.000 (18.3%), Reazione a Catena 2.955.000 (24.5%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.070.000 (10.6%), The Wall 1.546.000 (13%). Rai2: N.C.I.S. New Orleans 270.000 (2.4%), Campionati Mondiali di Atletica di Budapest 869.000 (6.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 341.000 (3.1%), C.S.I. Miami 438.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.758.000 (13.9%), Blob 553.000 (3.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 526.000 (3.8%). Tv8: Gran Premio di Formula 1 - Olanda 984.000 (9.2%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 – Pino c’è 332.000 (5.5%). Canale5: Station 19 433.000 (7.3%). Rai2: La Domenica Sportiva 810.000 (12.2%), presentazione 898.000 (7.4%). Italia1: Law & Order: Special Victims Unit 444.000 (4.3%), Pressing (Highlights) 322.000 (4.4%), Pressing 258.000 (6.3%). Rai3: Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato 294.000 (5.6%). Rete4: La grande bellezza 176.000 (3.4%). La7: TgLa7 Notte 68.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 363.000 (12.3%), Tg1 Ore 8.00 754.000 (18.1%), Weekly 834.000 (18%) nella prima parte, 864.000 (17.8%) nella seconda, Azzurro – Storie di Mare 998.000 (18.2%), A Sua Immagine 1.291.000 (18%). Canale5: Prima Pagina Tg5 314.000 (15.6%), Tg5 Mattina 955.000 (22%), Ciak Junior 527.000 (10.8%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 472.000 (9.7%), Santa Messa 813.000 (13.9%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica di Budapest 341.000 (8.8%), Campionati Mondiali di Basket 583.000 (9%).

Italia1: Friends 145.000 (3%) nel primo episodio, 203.000 (4.2%) nel secondo, 167.000 (3.3%) nel terzo, Will & Grace 167.000 (2.9%) nel primo episodio, 202.000 (3.3%) nel secondo. Rai3: Sorgente di vita 120.000 (2.8%), Sulla via di Damasco 93.000 (2%), Caterina Caselli – Una vita, 100 vite 195.000 (3.6%), Geo 220.000 (3.5%). Rete4: Io e Mamma 77.000 (1.7%), Casa Vianello 142.000 (2.6%) nel primo episodio, 154.000 (2.6%) nel secondo. La7: Omnibus News 71.000 (3.2%), Uozzap! Classic 72.000 (1.6%), È arrivato mio fratello 86.000 (1.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.376.000 (19.9%), Angelus 1.831.000 (20.6%), Linea Verde Estate 2.528.000 (21.7%), presentazione 1.889.000 (18.9%). Canale5: Le Storie di Melaverde 801.000 (11.9%) nella prima parte, 1.000.000 (13.7%) nella seconda, Melaverde 1.710.000 (17.3%). Rai2: Un Ciclone in Convento 301.000 (3%). Italia1: Mom 216.000 (3.1%) nel primo episodio, 223.000 (3.1%) nel secondo, 246.000 (2.7%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 855.000 (6.7%). Rai3: O Anche No Estate 172.000 (2.4%), Tg3 ore 12.00 570.000 (6.3%), Quante Storie 384.000 (3.6%), Il Posto Giusto 211.000 (1.7%). Rete4: I Delitti del Cuoco 143.000 (2.1%), Assassinio a bordo 194.000 (1.6%). La7: La7 Doc – Climate Crisis: siccità 74.000 (1.1%), L’Aria che Tira Estate – Il Diario 125.000 (1.2%).

Pomeriggio

Rai1: Pane, amore e gelosia 1.188.000 (11.1%), Dalla Strada al Palco 1.222.000 (13%). Canale5: L’Arca di Noè 2.392.000 (19.5%), Beautiful 2.130.000 (19.1%), Terra Amara 2.159.000 (19.9%), Il curioso caso di Benjamin Button 925.000 (9.8%). Rai2: Wild Italy 566.000 (5.1%) nel primo episodio, 704.000 (6.8%) nel secondo, Il Ranger – Una Vita in Paradiso 511.000 (5.5%), Da Aosta ai 4mila 244.000 (2.6%). Italia1: E-Planet 415.000 (3.7%), Honey 2 264.000 (2.6%), Due uomini e mezzo 224.000 (2.4%) nel primo episodio, 216.000 (2.4%) nel secondo, 232.000 (2.4%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 1.960.000 (17%), Judy 459.000 (4.5%), Doc Martin 364.000 (3.9%), Kilimangiaro Collection 630.000 (6.6%). Rete4: Le più grandi meraviglie naturali del mondo 225.000 (2.1%), Padri e figli 266.000 (2.7%), Il Californiano 327.000 (3.4%). La7: Il giocatore – Rounders 277.000 (2.7%), La7 Doc – Ancient Engineering 227.000 (2.5%), In Good Company 141.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.404.000 (27.2%)

20.00 - 3.165.000 (22.7%)

TG2

13.00 - 1.511.000 (12.1%)

20.30 - 1.152.000 (7.7%)

TG3

14.15 - 1.448.000 (13.1%)

19.00 - 1.365.000 (12.2%)

TG4

11.55 - 435.000 (4.8%)

18.55 - 371.000 (3.2%)

TG5

13.00 - 2.838.000 (22.6%)

20.00 - 2.689.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.143.000 (10.7%)

18.30 - 432.000 (4.4%)

TGLA7

13.30 - 438.000 (3.5%)

20.00 - 686.000 (4.9%)

