L’inchiesta che coinvolge Piero Fassino per il furto di un profumo potrebbe essere chiusa senza conseguenze per il parlamentare dem. Una trattativa sarebbe stata avviata per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento del danno.

La querela della società che gestisce il duty free aeroportuale di Fiumicino è stata intanto formalizzata: l’ex ministro è indicato come l’autore del furto di una boccetta di profumo (Chanel) da 130 euro. Ma a quanto risulta al Corriere non si approderà al processo perché è in corso una trattativa affinché la società ritiri la denuncia.

L'accordo tra la società e Fassino

Nessuna smentita in tal senso viene dall’avvocato Francesca Tolentino che rappresenta l’ufficio legale della società in questione e che oggi è impegnata nel raggiungimento di un accordo con il deputato. […]

Fassino ha allargato il perimetro della propria difesa, nominando anche un secondo avvocato oltre allo storico Fulvio Gianaria: si tratta di un professionista di Civitavecchia (la procura che procede è appunto quella della cittadina portuale) Andrea Miroli, in attesa della notifica di un avviso di garanzia.

Il caso ad aprile

Il caso era esploso (mediaticamente) nelle scorse settimane, in seguito alla denuncia raccolta dagli agenti della Polaria il 15 aprile scorso. Quel giorno l’ex ministro della Giustizia dem, in partenza per Strasburgo, era stato sorpreso a far scivolare nella tasca della giacca la bottiglietta. Le telecamere lo avevano ripreso in modo inequivocabile.

Tuttavia la sua difesa era stata la seguente: «Un equivoco, stavo rispondendo al cellulare e avevo nell’altra mano un trolley dunque ho dovuto poggiare la bottiglietta in tasca. L’intenzione era di pagare ovviamente».

Il video

La verità è tutta nel video ma a proposito della volontà di saldare il suo debito con il duty free il deputato di centrosinistra aveva aggiunto di voler pagare il doppio dando prova di buone intenzioni. Difficilmente però, ora che il caso è esploso in tutta la sua gravità, ci si potrà accordare su una cifra tanto simbolica quanto 260 euro.

Su tutto, fra l’altro, pende una decisione della Procura di Civitavecchia (in attesa che prenda possesso in nuovo numero uno degli uffici è guidata da un reggente) i cui pm potrebbero arrivare a contestare l’aggravante dovuta ad altri due tentativi precedenti denunciati dalla società.

