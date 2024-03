QUANTO C’È DI VERO NELL’INVITO DI PAPA FRANCESCO A MOSCA? LA NOTIZIA È STATA RILANCIATA DAL SITO FRANCESE "INTELLIGENCE ONLINE" CHE ANNUNCIAVA UN INCONTRO TRA PUTIN E BERGOGLIO IN RUSSIA A GIUGNO PER PORTARE AVANTI I NEGOZI DI PACE - IL CREMLINO NON HA SMENTITO MENTRE DAL VATICANO È ARRIVATA LA REPLICA : “PAPA FRANCESCO NON HA ACCETTATO NESSUN INVITO” – MA, IN BASE ALL’EVOLUZIONE DEGLI EVENTI, IL PAPA POTREBBE PARTIRE: È STATO LUI STESSO A RIVELARE CHE…

Estratto dell’articolo di Giampiero Calapà per “il Fatto Quotidiano”

Quello che è certo, perora, si apprende da fonti della Santa Sede, è che papa Francesco non ha accettato nessun invito. Non si può escludere che in base all’evoluzione degli eventi, se servisse ad aprire reali spiragli di pace tra Russia e Ucraina, il papa possa prendere in considerazione eventuali visite a Mosca. Di certo Bergoglio compirà “tutti gli sforzi per trattare”: le parole che ancora una volta ha voluto pronunciare in un’occasione pubblica, nell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, sono l’ennesimo monito alla comunità internazionale: “Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra”.

L’invito a papa Francesco sarebbe stato avanzato per il prossimo giugno, come riportava ieri anche l’agenzia di stampa russa Tass: “Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare le notizie di alcuni media europei secondo cui papa Francesco sarebbe stato invitato a Mosca a giugno”. Il Cremlino, quindi, non smentisce.

A riportare la notizia è il sito francese Intelligence online: “L’ambasciatore russo presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, ha invitato papa Francesco a incontrare Vladimir Putin a Mosca a giugno. Da parte russa, il dossier è gestito personalmente dall’eminenza grigia Iouri Ouchakov, consigliere presidenziale per gli affari diplomatici”. In ogni caso, per Intelligence online “la visita papale in Russia riguarda il negoziato, dietro le quinte, portato avanti dall’inizio della guerra in Ucraina”. Per la testata di Parigi “il papa ha accettato” l’invito. E ieri mattina i media russi hanno rilanciato la notizia. Ma, sulla decisione del pontefice in merito, come abbiamo scritto sopra, le cose stanno diversamente, almeno per ora.

Nella recente intervista alla tv svizzera Rsi, però, Francesco lo aveva detto chiaramente: “Il secondo giorno della guerra sono stato all’ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie ma non è il momento. Putin sa che sono a disposizione”. […]

