C’era anche Zerocalcare tra le persone presenti a Budapest per la seconda udienza del processo a carico di Ilaria Salis, in carcere in Ungheria da 13 mesi perché accusata di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra nel febbraio 2023. Il fumettista — all’anagrafe Michele Rech, classe 1983 — era in aula con il gruppo di amici, familiari e difensori dell’insegnante e attivista. E, all’ingresso in tribunale, ha assistito alle minacce indirizzate ad alcuni dei presenti da parte di un manipolo di estremisti ungheresi. «Erano neonazisti», dice Zerocalcare al Corriere .

[…] L’udienza non ha avuto l’esito che la difesa di Salis sperava. E l’accoglienza riservata al gruppo di sostenitori e familiari di Salis ha evidenziato quanto alta sia la tensione, anche politica, intorno a questo caso giudiziario. «L’ingresso del tribunale era presidiato dai neonazisti», racconta Zerocalcare. «Filmavano e fotografavano tutti quelli che arrivavano, con telefonini e telecamere, al punto che all’inizio io pensavo fossero guardie. Poi ho visto i vari simboli nazisti». Dal gruppo di estremisti, a un certo punto, è partita anche una minaccia, riconosciuta come tale dall’interprete della famiglia Salis.

«Qualcuno si è stranito per la situazione (per la presenza del drappello di estremisti, ndr) e gli è stato detto che gli avrebbero spaccato la testa», riferisce il fumettista. […] Anche questa volta, come per la prima udienza, Salis è stata condotta in aula ammanettata e con le catene alle caviglie. Immagini che Zerocalcare continuerà a rappresentare, per denunciarle, nei suoi fumetti. «La prossima puntata parlerà degli ultimi sviluppi», aveva promesso nella sua rubrica del 21 marzo, prima di partire per l’Ungheria. «Per tenere acceso ‘sto fuoco».

