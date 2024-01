"CON LE FOTO DEL SOTTOSCRITTO INSIEME AI BAMBINI DISABILI FACCIO IMPIETOSIRE LE DONNE" – UNA SOLDATESSA SVELA I BECERI METODI DI RIMORCHIO DELL’UFFICIALE CAPO DEL CENTRO IPPICO MILITARE DI MODENA, GIAMPAOLO CATI - IL TENENTE COLONNELLO DI 44 ANNI, OLTRE A SCATTARE FOTO AI CULI DELLE ALLIEVE, MINACCIAVA CHI PROTESTAVA: “VI SDRUMO, VI DISTRUGGO” – ALL’INTERNO DELLA CASERMA LA FIGLIA DELL'UFFICIALE SI COMPORTAVA COME LA PADRONA DI CASA, I CAVALLI MIGLIORI ERANO RISERVATI A LEI – I FESTINI PRIVATI, LE BATTUTE A SFONDO SESSUALE E...

ARTICOLI CORRELATI

1- SESSISMO IN ACCADEMIA, LE ACCUSE DELLA SUPERTESTE «FACEVA BATTUTE SUL MIO LATO B E MI MOSTRAVA FOTO HARD»

Andrea Pasqualetto per il “Corriere della Sera”

giampaolo cati 5

Era lei la «ragazza immagine» dell’Accademia. Nella società dell’apparenza c’è chi ne farebbe un punto di vanto. V. L. no, perché il suo sogno era un altro: fare l’ufficiale dell’Esercito. «Ma in questi tre anni mi sono sentita solo usata ed etichettata per il mio aspetto fisico», racconta delusa la soldatessa che lavorava al Centro ippico militare dell’Accademia di Modena. «Il comandante mi avrebbe voluto mettere alla porta d’ingresso del Centro, diceva che così le persone sarebbero tornate per montare a cavallo e che era l’impiego più adatto a me».

Lei spazzava, puliva, obbediva. «“Vai in Accademia a prendere il registro del colonnello così almeno fai contenti tutti”, mi ha detto una volta... oppure, mentre parlava al telefono con i suoi colleghi, ridacchiando: “Sai chi ti sto mandando? V., almeno il registro me lo firmi subito”... Più volte l’ho sentito dire ad altri ufficiali “Lei ce l’abbiamo solo noi... guarda lì”, mentre ero piegata per pulire gli zoccoli del cavallo e quindi si riferiva chiaramente al mio sedere. Mi ha imbarazzata e offesa».

giampaolo cati 4

V. è una delle soldatesse che ha denunciato il comandante del Centro, il tenente colonnello dell’Esercito Giampaolo Cati, ora indagato dalla Procura di Modena per stalking, violenza privata e abuso di autorità. Con lei, a sottoscrivere le accuse, altre tre colleghe e pure sette colleghi, tutti naturalmente sottoposti dell’ufficiale.

V. ha 28 anni ed è un po’ la supertestimone dell’indagine. Ha dichiarato a verbale che talvolta lui le scattava delle foto a sorpresa: «A una festa di compleanno di un capitano, organizzata al Centro ippico, mentre mi trovavo dietro il bancone dello spaccio, lui me ne ha fatta una alle spalle. Io me ne sono accorta e, infastidita, gli ho detto che non si doveva permettere...».

giampaolo cati 6

[…]«Una volta ha detto ad altri ufficiali che V. doveva essere l’addetta alla preparazione del caffè per il suo lato b», ricorda uno di questi. Va detto che l’indagato, per il quale la Procura ha depositato gli atti di fine inchiesta, nega ogni responsabilità, parla di rispetto per l’istituzione e del suo impegno nei confronti delle associazioni di volontariato che usufruiscono dell’ippoterapia.

«Mi ha sconvolto una sua confidenza — aggiunge la soldatessa, che sembra un fiume in piena — Mi spiegava la strategia immorale per catturare le donne, impietosendole con foto dell’ippoterapia che ritraevano bimbi disabili. Mi ha detto: “Guarda, grazie a questa foto una donna mi ha scritto, le faccio addolcire”». Quando lei era di piantone al maneggio succedeva che lui si avvicinasse: «Cercava di coinvolgermi con confidenze personali senza che io ne avessi piacere, più volte mi ha invitato a guadare messaggi e foto sul suo telefonino, erano donne in intimo o mezze nude con il seno fuori. […]

giampaolo cati 2

Ricorda certe espressioni non proprio gratificanti: «Ne cito solo alcune: “Sei un’incapace”, “ti sdrumo”...». E le feste al maneggio: «Organizzate da lui, private e informali, e poi, in piena notte, mi ritrovavo a pulire con una mia collega». […] Ma tutto ciò che ho vissuto in questi tre anni è molto lontano da ciò che immaginavo». E così si è congedata.

2- L’UFFICIALE E IL CODICE DI DISONORE “HA UN BEL SEDERE, PORTI IL CAFFÈ”

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “La Repubblica”

GIAMPAOLO CATI

[…] Il tenente colonnello Giampaolo Cati, 44 anni, si comportava come un piccolo dittatore. Le sue vittime non erano solo le donne: ne aveva per tutti. Il suo motto era: «Distruggere per avere il controllo», come ha raccontato uno degli undici militari — quattro donne e sette uomini — vessati dall’alto ufficiale per più di un decennio.

[…]

Per l’alto ufficiale il centro ippico era suo, non dell’esercito. Lo hanno raccontato due soldatesse ai magistrati in una lunga deposizione. «Utilizza il Cim per organizzare feste private per suo piacere. Mi sono ritrovata a dover ripulire e sistemare il locale spaccio lasciato in pessime condizioni dopo questi festini ».

giampaolo cati 3

E ancora, «la figlia del tenente colonnello è costantemente e perennemente all’interno dell’installazione militare, si muove e padroneggia i cavalli come se fosse la padrona di casa, ma d’altronde glielo ha permesso il padre. I migliori cavalli che abbiamo in scuderia devono essere a suo uso esclusivo».

GIAMPAOLO CATI

La strategia del terrore «Alcuni ragazzi — ha riferito un sergente agli inquirenti — cercavano di aggrapparsi a me come figura e mi ritrovavo a vederli piangere dalla disperazione. Mi dicevano di star male, di non dormire, di essere costantemente minacciati da Cati sull’andamento dei loro concorsi. Diceva loro che tramite le sue conoscenze li avrebbe distrutti e avrebbe interrotto qualsiasi loro prospettiva futura. Io mi facevo portavoce con lui di tali problemi spiegandogli che c’era un brutto clima nel plotone, che i soldati stavano male psicologicamente, che erano stanchi, avevano bisogno di licenze, riposo. Questa fu la sua risposta: “Se il clima non ti piace vattene, qui comando io e si fa come dico io”». […]

GIAMPAOLO CATI