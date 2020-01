SE NON PUOI PERMETTERTI L'ARTE, COMPRALA A QUOTE - PER RENDERE IL MERCATO PIÙ ACCESSIBILE, STANNO NASCENDO PIATTAFORME DI TRADING ON LINE DOVE GLI UTENTI POSSONO SCEGLIERE LE OPERE SU CUI INVESTIRE E COMPRARNE QUOTE CON POCHI SOLDI – VENERDÌ SARÀ LANCIATA "ART SHARE": SI POSSONO INVESTIRE ANCHE SOLO 100 EURO, L’ASPETTATIVA DI RIVALUTAZIONE È DEL…

Nicoletta Orlandi Posti per “Libero quotidiano”

mathieu, l’angoisse exauce

Novembre 2017, New York, Rockefeller Center: all' asta da Christie' s, il lotto 9B - quello con il Salvator Mundi di Leonardo - raggiunge la cifra di 450 milioni di dollari. Un record, abbiamo letto e scritto riferendoci al fatto che nessuna opera d' arte al mondo era mai arrivata a costare tanto.

In realtà il primato di quel pezzo prestigioso (non c' è altra opera del genio di Vinci nelle mani di un collezionista privato) sta anche nel rendimento. Il dipinto, fu infatti acquistato nel 1958 - sempre ad un' asta di Christie' s - per 60 dollari; poi ha avuto vari proprietari che lo hanno comprato e rivenduto quadagnandoci parecchio.

art share 2

Ma mai quanto il miliardario Dmitry Rybolovlev che nel 2013 l' aveva pagato al commerciante d' arte francese Yves Bouvier 127 milioni di dollari (quasi 108 milioni di euro) per poi metterlo all' incanto nel 2017: nell' arco di 4 anni l' imprenditore russo ha realizzato una plusvalenza di 274 milioni di euro. Un record, appunto.

maurizio fontanini, claudio poleschi e fabio cavallucci

Ma anche senza pensare di arrivare a quelle cifre, si possono davvero fare buoni affari investendo nel particolarissimo mondo nell' arte. Certo, presenta livelli di rischio difficili da monitorare, è alimentato da informazioni privilegiate e conflitti d' interesse, è mosso da una cerchia ristretta di persone, ma non per questo esclude degli ampi margini di guadagno. Secondo Il Sole 24 ore, i rendimenti annuali nel mercato dell' arte avrebbero, per la prima volta, superato in Italia quelli del del mattone e dell' oro. Non solo.

art share

Se si considera che negli ultimi 10 anni il numero di transazioni e il volume d' affari in opere d' arte è raddoppiato - da 35,9 miliardi di euro nel 2008 si è passati a 63,8 miliardi di euro nel 2018 - si comprende anche il perché negli ultimi tempi siano nati diversi tentativi per rendere il mercato dell' arte accessibile a un numero ancora più ampio di investitori. Sono state create, ad esempio, piattaforme di trading on line di arte dove gli utenti possono scegliere le opere su cui investire e comprarne quote perfino con pochi soldi.

art share 1

Come Feral Horses, che permette agli utenti di comprare dagli stessi artisti quote di opere d' arte contemporanea (da un minimo di 0,1% a un massimo del 20%).

L' ULTIMA ARRIVATA Venerdì - in concomitanza con Arte Fiera di Bologna - sarà invece lanciata Art Share, la prima piattaforma online che consente di acquistare e collezionare opere d' arte grazie a una partizione del valore in quote.

opere di andy warhol (8)

Nata da un' idea del gallerista Claudio Poleschi e di Maurizio Fontanini, consulente legale e finanziario per le imprese, offre una modalità totalmente inedita e innovativa di realizzare un acquisto in arte. Attraverso piccole o grandi quote d' investimento, sarà possibile essere comproprietari di un capolavoro e beneficiare della crescita del suo valore. Il tutto gestibile in ambiente digitale (artsharesales.com): dall' individuazione dell' opera su cui investire sino alla scelta di quante quote comprare ed eventualmente anche alla decisione di prendere l' opera per intero.

Come funziona? Sarà possibile acquistare una o più quote dal valore minimo di 100 euro con un' aspettativa di rivalutazione di circa il 15% in più al momento della vendita dell' opera nel mercato aperto. Una volta venduta i ricavati verranno distribuiti tra gli investitori in base alle quote possedute. Aggiungendo il 10% della base complessiva di partenza - percentuale che verrà ridistribuita tra coloro che hanno già opzionato delle quote - sarà invece possibile procedere direttamente all' acquisto.

opere di andy warhol (2)

PROVOCATORI A disposizione dei collezionisti ci sono dipinti, installazioni, sculture, incisioni, edizioni scelti e proposti per la loro qualità intrinseca ma anche in base a criteri commerciali, quali la prospettiva di incremento di valore e di aspettativa di vendita.

giorgio de chirico – muse metafisiche

Esperti che operano nel settore dell' arte contemporanea e in quello del mercato, conducono infatti un' analisi volta alla ricerca di artisti affermati, selezionati per il loro spessore ma valutati anche per la collocabilità e vendibilità delle loro opere: da old masters quali de Chirico, Morandi, Picasso, Warhol, ai più recenti e già storicizzati Pierpaolo Calzolari, Christo, Mario Merz, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Ettore Spalletti; da artisti con una storia significativa pronti a essere rilanciati, come Georges Mathieu o Giuseppe Uncini, ai contemporanei Stefano Arienti, Vittorio Corsini, Vedovamazzei, insieme a giovani promesse selezionate seguendo criteri di qualità.

giorgio de chirico sole sul cavaletto 1973

Insieme a Poleschi e Fontanini in Art Share c' è un gruppo di curatori e critici, coordinati da Fabio Cavallucci, che fanno in modo che il sito non sia solo uno strumento di vendita e investimento, ma anche uno spazio di informazione che esamina gli sviluppi del sistema economico dell' arte. Ai fondatori piace pensare di essere anche, con questa piattaforma, dei «provocatori di nuovo collezionismo».