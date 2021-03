RASSEGNATEVI ALLE PIPPE: IL SESSO NON FA PIÙ GOLA! – IL SITO DI VIAGGI "TRIVAGO" SCODELLA UN SONDAGGIO SUGLI AMERICANI E RIVELA CHE IL 38% RINUNCEREBBE A UNA SANA TROMBATA PER UN ANNO INTERO SE, IN CAMBIO, POTESSE SALIRE A BORDO DI UN AEREO IMMEDIATAMENTE E TORNARE A VIAGGIARE - IL 20% SFANCULEBBE IL PARTNER PUR DI RIMETTERE LO ZAINO IN SPALLA E IL 48% MOLLEREBBE PERSINO IL LAVORO PER…