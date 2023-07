LA STORIA SENZA VERGOGNA DEL BODY BUILDER MAURO ROZZA: NEL 2009 UCCISE LA MOGLIE CON 70 COLTELLATE , FU ASSOLTO PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE E SCONTO’ SOLO 5 ANNI IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO – APPENA USCITO SI È DATO ALLA PAZZA GIOIA, TRA AUTO DI LUSSO E VACANZE DA SOGNO. COME? CON I SOLDI CHE LA MADRE SOTTRAEVA A UN'ANZIANA AMICA DI FAMIGLIA, DI CUI ERA RIUSCITA A FARSI NOMINARE AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO. I CONTI E I BENI DELLA SIGNORA SI ERANO SVUOTATI, MENTRE ROZZA, SUA MADRE ANTONIA MEANTI E IL MARITO COMPRAVANO CASE E AZIONI QUA E LÀ PER L’ITALIA – LA VICENDA

Estratto dell’articolo di Luca Fazzo per “il Giornale”

Matto ma fino a un certo punto. Quattordici anni fa Mauro Rozza aveva massacrato la moglie a coltellate, nel loro appartamento di via Boloma, a Milano, ed era stato assolto perchè «incapace di intendere e di volere». Unica pena, dieci anni di manicomio ridotti poi a cinque. Appena uscito dall’ospedale psichiatrico, Rozza ha però dimostrato che i suoi problemi mentali non gli impediscono di godersi la vita: si è dato alla pazza gioia, tra auto di lusso e vacanze da sogno, al punto di presentarsi sul web come «viaggiatore seriale».

Come finanziava il suo invidiabile tenore di vita? Semplice: con i soldi che la madre sottraeva a una anziana amica di famiglia, di cui si era riuscita a far nominare amministratrice di sostegno. Giorno dopo giorno, i conti e i beni della signora si erano svuotati, mentre Rozza, sua madre Antonia Meanti e il marito compravano case e azioni qua e là per l’Italia.

La brutta storia viene alla luce ieri, quando la procura della Repubblica annuncia che - grazie alle indagini della Guardia di finanza e del pm Cristiana Roveda - è scattato il sequestro di un milione e 372mila euro a carico di Rozza e famiglia, accusati di peculato, autoriciclaggio e frode informatica. Tra i beni confiscati, una Ferrari 480 Spider e settecentomila euro in contanti trovati in una cassetta di sicurezza.

La nuova inchiesta riporta inevitabilmente alla prima, tragica storia: a quel 17 aprile 2009 in cui gli agenti del commissariato di viale Monza si videro arrivare un uomo gonfio di muscoli e con un coltello in mano: «Ho appena ucciso mia moglie», disse. Era tutto vero.

Nell’appartamento di via Bolama c’era il corpo martoriato di una giovane donna. I medici legali nel corso dell’autopsia trovarono le tracce di settanta coltellate. L’assassino era Mauro Rozza: campione di bodybuilding, titolare negli Stati Uniti di una florido business di prodotti per culturisti e di personal training. Rozza e la moglie Maria Casamassima vivevano a Miami e tornavano a Milano solo per le vacanze di Pasqua.

[…] Al processo il pm […] chiese vent’anni di carcere per il bodybuilder. La Corte d’assise lo assolse, grazie alla perizia psichiatrica. Rozza, dissero i medici, era vittima di una forma di depressione causata anche dalla ossessione per la forma fisica. […] conto finale […] cinque anni di ospedale psichiatrico […] Sta di fatto che nel 2014 Rozza torna libero e vivace, pronto a godere i vantaggi del saccheggio sistematico cui sua madre si è dedicata dei conti di una amica di famiglia: Silvia C., 58 anni, vedova di un imprenditore, fragile al punto di essere dichiara totalmente inabile dal tribunale. […]