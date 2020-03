VITTORIO CECCHI GORI VA AGLI ARRESTI DOMICILIARI - IL GIUDICE RELATORE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA ACCOGLIE L’ISTANZA DELLA DIFESA DEL PRODUTTORE CHE DEVE SCONTARE UN CUMULO DI PENE DI 8 ANNI, 5 MESI E 26 GIORNI - L’EX PRESIDENTE DELLA FIORENTINA È PIANTONATO AL POLICLINICO GEMELLI DOVE E’ RICOVERATO PER PROBLEMI DI SALUTE - SULLA DECISIONE HA INCISO ANCHE IL RISCHIO CORONAVIRUS...

Da www.ansa.it

vittorio cecchi gori

Il giudice relatore del tribunale di Sorveglianza di Roma, accogliendo una istanza della difesa, ha dato parere favore a che il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori sconti agli arresti domiciliari il cumulo pena per il crac Safin e quello relativo alla Fiorentina Calcio di cui era proprietario. La decisione del giudice dovrà essere ratificata dal tribunale di Sorveglianza.

Cecchi Gori, che è stato raggiunto nei giorni scorsi da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma per un cumulo di pene di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni, si trova attualmente piantonato al policlinico Gemelli per problemi di salute. Una volta dimesso potra' fare ritorno a casa con possibilita' di sottoporsi a controlli e terapie in ospedale come chiesto dalla difesa.

CECCHI GORI: GIUDICE,DOMICILIARI ANCHE PER CORONAVIRUS

(ANSA) - Sulla decisione del giudice relatore del tribunale di Sorveglianza di disporre i domiciliari per Vittorio Cecchi Gori, ha inciso anche l'emergenza coronavirus. Nel provvedimento il giudice Angela Savio afferma, infatti, che il produttore cinematografico per "l'avanzata età e per le patologie importanti da cui è affetto, rientra nella categoria di persone più esposte, per le quali le recentissime disposizioni impartite degli organi governativi hanno esplicitamente consigliato la permanenza in ambito domiciliare".