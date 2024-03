FIATO AL TRUMPONE! – IN GEORGIA SONO STATI ARCHIVIATI SEI CAPI D’ACCUSA DEL PROCEDIMENTO CONTRO DONALD TRUMP: L’EX PRESIDENTE ERA ACCUSATO DI AVER TENTATO DI SOVVERTIRE IL VOTO NELLO STATO, MA SECONDO IL GIUDICE LE PROVE NON SONO ABBASTANZA DETTAGLIATE – IL TYCOON E BIDEN SARANNO I CANDIDATI A NOVEMBRE: ENTRAMBI HANNO OTTENUTO ABBASTANZA DELEGATI PER AGGIUDICARSI LA NOMINATION DEI LORO PARTITI…

Processo in Georgia, archiviati 6 capi di accusa a Trump

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

(ANSA) - Il giudice Scott McAfee ha archiviato sei capi d'accusa nel procedimento in Georgia contro Donald Trump e altri co-imputati per i loro tentativi di sovvertire il voto in quello Stato. Secondo il giudice, le accuse secondo cui il tycoon e suoi alleati avrebbero cercato di convincere i funzionari a violare i loro giuramenti non sono sufficientemente dettagliate. Lo riferiscono i media Usa.

Dei sei capi di imputazione, tre riguardano Trump, tra cui la famigerata telefonata all'allora segretario di Stato (repubblicano) della Georgia Brad Raffensperger per "trovare 11.780 voti" e ribaltare l'esito delle elezioni nel Peach State. Il giudice ha confermato tutti gli altri capi di imputazione e ha precisato che i procuratori possono perseguire una nuova incriminazione per quelli cassati. Si tratta comunque di una decisione imbarazzante per la procuratrice Fani Willis, che peraltro rischia di essere rimossa dal caso per il presunto conflitto di interessi nella sua relazione clandestina con il collega ingaggiato nelle indagini.

MEME SU JOE BIDEN BY DONALD TRUMP

Elezioni Usa, Trump e Biden vincono in Georgia e blindano le nomination

Estratto da https://tg24.sky.it/

Joe Biden e Donald Trump hanno ottenuto ciascuno abbastanza delegati per aggiudicarsi le nomination del loro partito nella corsa presidenziale del 2024. Sono le proiezioni dei media a sancire, al termine di quattro elezioni, ciò che era già previsto da tempo. Biden ha superato la soglia dei 1.968 delegati necessari per vincere in Georgia […].

[…] il presidente degli Stati Uniti è arrivato adesso a quota 1.972 delegati. La vittoria di Trump a Washington lo ha aiutato ad assicurarsi i 1.215 delegati necessari per guadagnarsi la nomination repubblicana e a spingere lui e il suo movimento Make America Great Again nella corsa presidenziale.

joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale

I delegati parteciperanno alle convention nazionali dove saranno selezionati formalmente i candidati presidenziali dei loro partiti. "Sono onorato" - ha detto […] - "che l'ampia coalizione di elettori che rappresentano la ricca diversità del Partito democratico […] abbia riposto ancora una volta la loro fiducia in me per guidare il nostro partito e il nostro Paese in un momento in cui la minaccia rappresentata da Trump è più grande che mai".

[…] Georgia, Mississippi, Washington e Hawaii offrivano un totale di 161 delegati per la parte repubblicana e Trump senza opposizione aveva bisogno di 137 di questi per mettere la corsa matematicamente al sicuro. "Ora" - ha scritto sulla sua piattaforma di social media Truth - "siamo sotto il Crooked Joe Biden, una nazione del terzo mondo, che usa il sistema dell'ingiustizia per perseguire il suo avversario politico, ME!. Ma non temete, non falliremo, ci riprenderemo il nostro Paese, un tempo grande".

meme sul cane di joe biden pubblicato da trump DONALD TRUMP JOE BIDEN donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1 sondaggio reuters ipsos sulle elezioni americane trump in vantaggio su biden biden trump