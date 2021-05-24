FLASH! ENRICHE’, "VAI A STUDIARE DA CHURCHILL" – TIZIANO RENZI SCATENATO SU FACEBOOK CONTRO LETTA: SULLA TASSA DI SUCCESSIONE PROPOSTA DAL SEGRETARIO DEM CITA LE PAROLE ATTRIBUITE ALLO STATISTA INGLESE. E SUL RUOLO DELLE DONNE NEL PD…

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IL “LUTTO” QUOTIDIANO - GIULI: “TRAVAGLIO È LA VEDOVA INCONSOLABILE DEI CASI UMANI DELLA REPUBBLICA. DA CONTE A ARCURI, E COSÌ VIA A RISALIR LI RAMI FINO A INGROIA E DI PIETRO, UN CAMPOSANTO D'AMORI SFORTUNATI, UN INVENTARIO DI CARRIERE STRONCATE DALLA MALASORTE: IL RECOVERY PLAN? L'HA SCRITTO CONTE E I SOLDI CHE VERRANNO SONO MERITO SUO, DRAGHI STA VENDEMMIANDO SULLE FATICHE DI GIUSEPPI - L’ULTIMO E FERALE COLPO GLIEL’HA INFERTO IERI IL CAPO DELLO STATO…” – A "OTTO E MEZZO" SILVIA SCIORILLI BORRELLI (FINANCIAL TIMES) DÀ A MARCOLINO DELLA "VEDOVA DI CONTE" E LUI SBROCCA... – VIDEO