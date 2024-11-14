FLASH – COME HANNO PRESO AL PENTAGONO LA NOMINA DI QUELLO SVALVOLATO DI PETE HEGSETH COME SEGRETARIO DELLA DIFESA? MALISSIMO! PRIMA DI TUTTO PER UNA QUESTIONE GERARCHICA: COME FA UN EX CAPITANO A COMANDARE SUI GENERALONI? CERTO, NON SAREBBE IL PRIMO: IN PASSATO ALTRI CAPOCCIONI NELLO STESSO RUOLO NON AVEVANO ALTI GRADI MILITARI (ANCHE RUMSFELD ERA "SOLO" UN CAPITANO MENTRE LLOYD AUSTIN, L’ATTUALE SEGRETARIO, È UN GENERALE A QUATTRO STELLE) - SU HEGSETH PESANO SOPRATTUTTO L’INCOMPETENZA E LA "PROMESSA" DI PURGARE I VERTICI MILITARI NON FEDELI A TRUMP...-
FLASH! - CHIAMATELO MINI! E' ANDATA PRATICAMENTE DESERTA LA PRESENTAZIONE ROMANA AL MUSEO MAXXI DI "BENITO" DI GIORDANO BRUNO GUERRI, UNO DEI LIBRI PIU' VENDUTI, AL CENTRO DI DIBATTITI E POLEMICHE. E' SUCCESSO CHE ALLO STAFF DEL MUSEO NON E' PASSATO PER LA MENTE DI INVIARE GLI INVITI - CON ARIA SORNIONA, GUERRI HA APPROCCIATO LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAMPA: "PROBABILMENTE PRENDERO' IL POSTO DI GIULI ALLA PRESIDENZA DEL MAXXI...". E LA SVENTURATA SBIANCO'...
DAGOREPORT - MELONI MUSK-ERATA - LA POLITICA DELLA PARACULAGGINE: DOPO L'INTERVENTO DI MATTARELLA, PUR DI NON DARE TORTO Ai GRAVISSIMI ATTACCHI DI ELON MUSK ALLA MAGISTRATURA ITALIANA, GIORGIA MELONI FA IL 'CAMALEONTE IN BARILE': "ASCOLTIAMO SEMPRE CON GRANDE RISPETTO LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” - ATTENZIONE! OVVIAMENTE LA STATISTA DELLA GARBATELLA NON HA IL CORAGGIO DI SOTTOSCRIVERE IN UN COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DEL GOVERNO TALE IRRIDENTE DICHIARAZIONE NEI CONFRONTI DEL CAPO DELLO STATO. FA CIO' CHE SA FARE MEGLIO: LA DUCETTA FURBETTA. E SULLE AGENZIE STAMPA COME UN GHIGNO BEFFARDO SI LEGGE: “SI APPRENDE DA FONTI DI PALAZZO CHIGI”. MANCO FOSSE UN'INDISCREZIONE TRAPELATA CHISSA' COME - L'ULTIMO RETWEET DI MUSK: "HA RAGIONE GIORGIA MELONI"
DAGOREPORT - I DESTRONZI DE’ NOANTRI, CHE HANNO BRINDATO AL TRIONFO DI TRUMP, SI ACCORGERANNO PRESTO DI AVER FESTEGGIATO UNA VITTORIA DI PIRRO – LA POLITICA ESTERA SARÀ LA DISCRIMINANTE DI QUEL POPULISMO TRUMPIANO (“IO SONO UN POVERO CHE HA FATTO I SOLDI”; CIOÈ: ANCHE TU PUOI FARCELA..) CHE HA SEDOTTO MINORANZE ETNICHE E CLASSE LAVORATRICE: "L’UNIONE EUROPEA SEMBRA COSÌ CARINA, MA CI STA DERUBANDO NEGLI SCAMBI COMMERCIALI E NOI LA DIFENDIAMO CON LA NATO: L'UE DOVREBBE PAGARE QUANTO NOI PER L'UCRAINA" - IL CAMALEONTISMO DELLA PREMIER MELONI, SEMPRE COSÌ PRO-BIDEN E FILO-ZELENSKY, DAVANTI ALLE MOSSE ISOLAZIONISTICHE DEL TRUMPONE (DAZI SULL'EXPORT ITALIANO), CON UN ALLEATO DI GOVERNO TRUMPISSIMO COME SALVINI, VERRÀ MESSO A DURA PROVA: LA DUCETTA ALLE VONGOLE STARÀ CON L’EUROPA DI URSULA O CON L’AMERICA DI "THE DONALD"?
FLASH! - TUTTI INSIEME ATTOVAGLIATI AL MENEGHINO BARETTO DI VIA DELLA SPIGA: LA SCORSA SETTIMANA IL PRESIDENTE DI IMI-INTESA, GAETANO MICCICHE', HA INVITATO (E POI PAGATO) UNA DOVIZIOSA CENA PER URBANO CAIRO, MARCO TRONCHETTI PROVERA, LUCA DI MONTEZEMOLO, DIEGO DELLA VALLE, DOMENICO DE SOLE, REMO RUFFINI - TEMA DELL'ADUNATA DI TANTI SPETTABILI CAPOCCIONI? AH, SAPERLO...
FLASH! – ECCO PERCHÉ JEFF BEZOS, DA SEMPRE FINANZIATORE DEI DEMOCRATICI, INTERROMPENDO UNA TRADIZIONE CHE ANDAVA AVANTI DA DECENNI, HA DATO ORDINE AL ‘’WASHINGTON POST”, QUOTIDIANO DI CUI È PROPRIETARIO, DI NON PUBBLICARE ALCUN EDITORIALE A SOSTEGNO DI KAMALA HARRIS, COSTATA 200 MILA ABBONAMENTI CANCELLATI – PER IL BOSS DI AMAZON PRIMA VENGONO GLI AFFARI: HA SCUCITO QUALCHE MILIONE DI DOLLARI A VARIE SOCIETÀ DI SONDAGGI. E TUTTI DAVANO LA VITTORIA DEL TRUMPONE…