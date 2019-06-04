FLASH! - RAI PER DUE! BEPPE CONVERTINI (SPONSOR DI MAIO/SPADAFORA) CONDURRÀ "LA VITA IN DIRETTA ESTATE", ROBERTO POLETTI (SPONSOR SALVINI) HA FIRMATO PER "UNOMATTINA ESTATE"-
FLASH! - RAI PER DUE! BEPPE CONVERTINI (SPONSOR DI MAIO/SPADAFORA) CONDURRÀ "LA VITA IN DIRETTA ESTATE", ROBERTO POLETTI (SPONSOR SALVINI) HA FIRMATO PER "UNOMATTINA ESTATE"-
“C’È UNA QUESTIONE MORALE TRA NOI” - RIVOLTA DELLE TOGHE MILANESI CHE NON HANNO DIGERITO LE NOTIZIE DI CENE, INCONTRI, INCIUCI, FINALIZZATI ALLE NOMINE. PERCIÒ SCRIVONO, INDIGNATI: “QUESTE CONDOTTE SUGGERISCONO L’IDEA DI UNA MAGISTRATURA CORROTTA, VICINA, SE NON PARTE, DI CENTRI DI POTERE OCCULTI, CHE PRETENDONO DI PIANIFICARE DALL’ESTERNO LE NOMINE”
“INTIMIDAZIONE ATTRIBUIBILE ALLO STATO” – "LA MINACCIA" DI SALVINI DI TOGLIERE LA SCORTA A ROBERTO SAVIANO, CONTENUTA IN UN VIDEO POSTATO SU FACEBOOK IL 29 MAGGIO, È STATA INSERITA DAL CONSIGLIO D'EUROPA TRA QUELLI DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER L'INCOLUMITÀ DEI GIORNALISTI - VIDEO
“NON SI PRENDE PER IL CULO LO STATO ITALIANO” – LUIGI DI MAIO FA IL DURO CON I VERTICI DI WHIRPOOL, DURANTE L’INCONTRO AL TAVOLO PER LA CRISI DELLO STABILIMENTO DI NAPOLI: “DAL 2014 A OGGI LA SOCIETÀ HA RICEVUTO 27 MILIONI DI EURO DI FONDI PUBBLICI. DOVETE RISPETTARE ISTITUZIONI E LAVORATORI” – LA CHIUSURA DELL’IMPIANTO MANDEREBBE A CASA ALMENO 430 LAVORATORI. NEL 2018 LA MULTINAZIONALE AVEVA PROMESSO CHE...
IL CASO PALAMARA FA ALTRE ''VITTIME'': SI AUTOSOSPENDONO DAL CSM I GIUDICI GIANLUIGI MORLINI DI UNICOST E PAOLO CRISCUOLI DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE. IL PRIMO È IL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE CHE DECIDE GLI INCARICHI DIRETTIVI, ENTRAMBI HANNO PARTECIPATO A INCONTRI A ROMA CON I PARLAMENTARI DEL PD COSIMO FERRI E LUCA LOTTI DURANTE IL QUALE SI DISCUSSE DELLE NOMINE PER IL PROCURATORE DI ROMA
“SALVINI È COME HITLER” - UN ALTRO PRETE, DON ALDO ANTONELLI DI AVEZZANO, ATTINGE A PIENE MANI DALLA MISERICORDIA DEL VANGELO E SDERENA IL LEGHISTA: “CALPESTA IL VANGELO, PORTARE IL ROSARIO È UNA COSA OSCENA! È UN DELINQUENTE E FASCISTA CHE TRASCINA IL PAESE NELLA BASSEZZA DISUMANA. DEVE SCOMPARIRE PER IL BENE DEL PAESE - DICO A TUTTI DI NON VOTARLO! IL PAPA FA BENE A NON RICEVERLO, NON È UN BUON CRISTIANO…”