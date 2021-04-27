FLASH! - SFILATA LA MASCHERINA, C’È STATO UN TOSTO FACCIA A FACCIA TRA DUE VECCHI AMICI, DRAGHI E GIORGETTI. IL TEMA, LE SCALMANE DI SALVINI. “DI' AL TUO AMICO DI NON ESAGERARE. SE VUOL FARE PROPAGANDA ELETTORALE, LIBERO DI FARLA. MA IO DAI MIEI PRINCIPI, DA QUOTA 100 ALL’ECOBONUS, NON MI MUOVO. IL RECOVERY L’HO FATTO, L’HO DISCUSSO CON I MIEI TECNICI, L’HO PRESENTATO ALL’UNIONE EUROPEA. E PER EVITARE TEMPI LUNGHI E OTTENERE SUBITO I SOLDI, SULLE RIFORME (FISCO, GIUSTIZIA, PA) HO MESSO LA FACCIA, HO DATO LA MIA PAROLA. CHIARO?”-