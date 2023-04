ARRIVA L'EUROSTANGATA PER LA JUVE! LA UEFA PREPARA L’ESCLUSIONE DEI BIANCONERI DALLE COPPE – IL CAPO DELL’ORGANIZZAZIONE CEFERIN, GRANDE NEMICO DI AGNELLI DOPO L’AFFAIRE SUPERLEGA, STA PROCEDENDO CON INDAGINI AUTONOME. PUNTI FERMI, DICEVAMO, LA CONDANNA DEI DIRIGENTI E L’ANTISPORTIVITÀ ACCLARATA. MA DAL PUNTO DI VISTA UEFA CI SAREBBE ALTRO. A NYON RITENGONO GRAVE AVER COMUNICATO CIFRE FALSE PER PATTEGGIARE SUL FAIR PLAY.

Da ilnapolista.it

agnelli ceferin

La Juventus fuori dalle coppe europee. Lo scrive la Gazzetta: “Eurostangata Juve, la Uefa prepara l’uscita dalle coppe”. Se la Juve non si qualificherà quest’anno per le coppe, sarà ancora peggio perché la squalifica entrerà in vigore l’anno successivo.

Scrive la Gazzetta:

Se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno, Nyon non attenderà i nostri giudici ma deciderà autonomamente il destino della Juve con la sua inchiesta parallela. Certo la condanna dei dirigenti e la conferma del comportamento “antisportivo” non aiutano i bianconeri: il rischio è restare fuori dall’Europa almeno un anno. Vincere l’Europa League non cambierebbe niente per i giudici di Nyon, ma sarebbe fondamentale per non scontare un’eventuale squalifica tra due anni, allungando così il purgatorio. Poi arriverà il secondo filone d’inchiesta, quello relativo agli stipendi. E non parliamo della Superlega e della sentenza della Corte Ue attesa per giugno. Insomma, un gran mal di testa. Ma andiamo con ordine.

agnelli ceferin

L’Uefa svolge da tempo un’indagine parallela e autonoma rispetto a quella italiana. Ha già ricevuto tutti i documenti dalla Procura di Torino. Sta esaminando le carte processuali.

Punti fermi, dicevamo, la condanna dei dirigenti e l’antisportività acclarata. Ma dal punto di vista Uefa ci sarebbe altro. La Juve ha infatti patteggiato sul Fair Play perché era fuori dai parametri. Se l’inchiesta dovesse dimostrare che le cifre comunicate sono false, il patteggiamento non sarebbe stato concesso. O forse non a quelle condizioni. Praticamente impossibile sfuggire a una punizione. Questo è un caso grave.

aleksander ceferin ceferin agnelli