18 gen 2024 15:07

PERACOTTARI A STELLE E STRISCE! LA GESTIONE FRIEDKIN DELLA ROMA, COME DAGO DIXIT, E’ UN GRANDE BLUFF: DIETRO I COLPI DI TEATRO C’E’ IL NULLA! ESONERARE MOURINHO È L’ULTIMO MODO PER GETTARE FUMO NEGLI OCCHI ALLA PIAZZA. IN 4 ANNI LA ROSA HA PERSO VALORE E I CONTI SONO DA PROFONDO GIALLO-ROSSO. “FLOP DAN” NON È IN GRADO DI RILANCIARE PERCHÉ BLOCCATO DAI PALETTI DEL FINANCIAL FAIR PLAY DELL’UEFA. PUO’ SOLO VENDERE IL CLUB – IL TRADIMENTO DI PELLEGRINI, SMALLING E SPINAZZOLA NEI CONFRONTI DI MOURINHO