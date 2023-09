"LA PRIMA VOLTA CHE HO INCONTRATO MONTELLA GLI HO STRETTO LA MANO E GLI HO DETTO: 'TESTA DI CAZZO'" - L'EX DIFENSORE INGLESE MICAH RICHARDS, HA RACCONTATO L'INCREDIBILE GAFFE FATTA CON "L'AEROPLANINO" PER COLPA DI... BALOTELLI! - E' SUCCESSO NEL 2014 QUANDO RICHARDS ERA STATO VENDUTO DAL MANCHESTER CITY ALLA FIORENTINA: "NON PARLAVO ITALIANO, COSI' HO CHIESTO A MARIO COME AVREI POTUTO PRESENTARMI" - LA REAZIONE DI GARY LINEKER: "HAI CHIESTO AIUTO A BALOTELLI? LO SAI COSA SEI? 'UN TESTA DI CAZZO'"! - VIDEO

Estratto dell'articolo di Michael Di Chiaro per www.goal.com

L'ex difensore viola parla del primo incontro con Montella: "Non parlavo italiano, così ho chiesto a Balotelli come avrei potuto presentarmi". Micah Richards, ex difensore inglese che ha militato nel Manchester City e nell'Aston Villa, ha raccontato di un curioso aneddoto che l'ha visto protagonista nella sua unica stagione in Italia. […]Nel corso del podcast 'The rest is Football', Richards ha parlato del primo, particolare, incontro con l'allora tecnico dei toscani Vincenzo Montella, proprio poco dopo il suo arrivo in Italia.

IL 'CONSIGLIO' DI BALOTELLI...E LA GAFFE

"Sono andato alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, così ho chiesto a Balotelli come avrei potuto presentarmi. La prima volta che vedo Montella gli stringo la mano e gli dico: “Testa di caz*o".

