FLASH! - ALLEGRIA! IL VICE DIRETTORE DE "IL FATTO", STEFANO FELTRI, FRESCO FRESCO DI BILDERBERG, MOLLA (IN ASPETTATIVA) IL QUOTIDIANO DI TRAVAGLIO E RAGGIUNGE LUIGI ZINGALES NEGLI STATI UNITI PER UN MASTER DI ECONOMIA...-
FLASH! - ALLEGRIA! IL VICE DIRETTORE DE "IL FATTO", STEFANO FELTRI, FRESCO FRESCO DI BILDERBERG, MOLLA (IN ASPETTATIVA) IL QUOTIDIANO DI TRAVAGLIO E RAGGIUNGE LUIGI ZINGALES NEGLI STATI UNITI PER UN MASTER DI ECONOMIA...-
SONO LORY, NON UNA SANTA – LORY DEL SANTO RACCONTA LA SUA MATURITÀ: “MI PRESENTAI IN TACCO 12 E TUTINA VIOLA DI LINO, SENZA MUTANDE NÉ REGGISENO. RISULTATO? PRESI IL MASSIMO DEI VOTI” – “C’ERANO TUTTI I PROFESSORI CHE MI GUARDAVANO IN MODO STRANO, ALLORA IO USCII, UN DOCENTE MI SEGUÌ E…”
LOTITO E LA LUNA – IL PATRON DELLA LAZIO È IN TUTTI I TAVOLI CHE CONTANO, CENA CON I GIUDICI E SI OFFRE PER SALVARE ALITALIA, E ORA RISCHIA PURE DI DIVENTARE SENATORE– L’INTERVISTA AL "FATTO": “SONO IMPEGNATO IN VARIE CATEGORIE MERCEOLOGICHE. ALITALIA NON È MORTA MA I DIPENDENTI DOVREBBERO FARE TRAINING AUTOGENO. MI PIACCIONO GLI SPORT ESTREMI E DORMO TRE ORE A NOTTE. LE CENE CON I MAGISTRATI ERANO…”
DIETA A BASE DI FIBRA – PER RISPARMIARE SUI CAVI IN TUTTA EUROPA SI COMPRA LA FIBRA OTTICA CINESE, CHE PERÒ È DI SCARSA QUALITÀ. L’ALLARME DI PHILIPPE VANHILLE DI PRYSMIAN – IL RISCHIO È CHE DEI SOLDI RISPARMIATI DOVRANNO ESSERE COMUNQUE TIRATI FUORI QUANDO LA RETE DIVENTERÀ UN GROVIERA, COSA CHE SUCCEDERÀ MOLTO PRESTO – MONITO PER IL 5G: SIAMO SICURI CHE AFFIDARSI AI CINESI CI CONVENGA?
“HANNO DISTRUTTO IL LAVORO DI MIO PADRE. BALDINI SOFFRE TOTTI PERCHE’ NON HA PERSONALITA’” – L’EX PRESIDENTE ROSELLA SENSI TRANCHANT SU PALLOTTA E BALDINI - "È DIVENTATO DIRETTORE SPORTIVO GRAZIE A MIO PADRE, MA NON L'HA MAI RINGRAZIATO” - ZEMAN CI METTE IL CARICO: "TOTTI PIGRO? MACCHE’, A TRIGORIA NON CI SONO REGOLE. DEROMANIZZARE? NO, VOLEVANO DETOTTIZZARE”
CAFONALINO – LA GIORNALISTA LUCILLA QUAGLIA RACCONTA IN UN LIBRO LE AVVENTURE DEL PADRE MARCELLO COME “PILOTA DI ARAFAT”: “HO SCOPERTO CHI ERA DALLA TELEVISIONE E HO CAPITO SOLO ALLORA IL PERCHÉ DI TANTE ALZATACCE NOTTURNE” – NON POTEVA MANCARE ALLA PRESENTAZIONE, MODERATA DALLA NOTEVOLE CLAUDIA CONTE, L’AMBASCIATORE DEL BELIZE, IL MITOLOGICO PUPI D’ANGIERI – IN PLATEA PINUCCIA PITTI, FABIANA BALESTRA, GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI E...
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…