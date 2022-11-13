MONTESANO MONTESANO 1 MONTESANO SQUALIFICATO enrico montesano
FLASH! ENRICO MONTESANO È STATO SQUALIFICATO DA "BALLANDO CON LE STELLE" – LA RAI DEFINISCE ”INACCETTABILE” QUANTO ACCADUTO IERI SERA CON L’ATTORE CHE HA INDOSSATO UNA MAGLIETTA DELLA DECIMA MAS DURANTE LE PROVE – “CHIEDIAMO SCUSA A TUTTI I TELESPETTATORI E IN PARTICOLARE A QUELLI CHE HANNO PAGATO E SOFFERTO IN PRIMA PERSONA A CAUSA DEL NAZIFASCISMO” - L'ATTORE AVEVA PROVATO A DIFENDERSI: "UNA INGENUITA'"-
GLI INDOVINELLI DI DANDOLO - UNO DEI PROTAGONISTI DI "BALLANDO" BALLAVA A SUON DI EURO DELIZIANDO I DUOMOSESSUALI PIÙ VIZIOSETTI. CHI E’? COSA CI FACEVA LA BOMBASTICA MADDALENA CORVAGLIA AD AGRIGENTO IN COMPAGNIA DI UN ATTORE COMICO DI CASA AL BISCIONE? CHI VIVRÀ, VEDRÀ - IN RAI VOLANO GLI STRACCI: MEGA RISSA NELLA SEDE RAI DI CORSO SEMPIONE A MILANO TRA ALCUNE DONNE DELLE PULIZIE. IL CONSIGLIO PORCINO DELLA CONDUTTRICE AMANTE DEL CALCIO E DEI CALCIATORI - LA POLITICA HA CONTINUAMENTE VOGLIA DI FAR SESSO MA IL SUO "CAPO” LA COSTRINGE A LUNGHI PERIODI DI ASTINENZA OBERANDOLA DI IMPEGNI. CHI È? – E FRANCESCA CIPRIANI…
MA CHE SIAMO IN UN FILM DI NANNI MORETTI? MENTRE CONTE, DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BETTINI, SPIEGA PERCHÉ NON SI ALLEERÀ CON IL PD NEMMENO ALLE REGIONALI DEL LAZIO (“NON POSSO RINUNCIARE ALLA MIA TRADIZIONE”), UN SIGNORE BARBUTO IN SALA LO INTERROMPE: “QUAL E’ LA TUA TRADIZIONE?” – PEPPINIELLO NON SI SCOMPONE E PIAZZA LA BATTUTA: “MA QUESTO E’ MASSIMALISMO” - SE L’INCONTRO DOVEVA ESSERE IL BATTESIMO DELLA CORRENTE FILO-M5S DEL PD IN VISTA DEL CONGRESSO HA FUNZIONATO POCO… - VIDEO
"HOPEIUM" NON VA BENE. QUINDI LA CHIAMERÀ “COCAINE”? ROBBIE WILLIAMS VOLEVA LANCIARE LA SUA LINEA BEAUTY “HOPEIUM” MA L’AZIENDA FRANCESE YVES SAINT LAURENT LO BLOCCA: IL NOME È TROPPO SIMILE AL LORO PROFUMO “BLACK OPIUM” (TRADOTTO: “OPPIO NERO”) – UNA FONTE ANONIMA AL “THE SUN”: “LA MOSSA DI YVES SAINT LAURENT HA MESSO UN FRENO AI PROGETTI DI ROBBIE"
ISTAN-BOOM! FORTE ESPLOSIONE NELLA AFFOLLATA VIA DELLO SHOPPING DI ISTANBUL: AL MOMENTO LE PERSONE RIMASTE UCCISE SAREBBERO ALMENO 6 E 81 I FERITI – ERDOGAN: “C’È ODORE DI TERRORISMO" - C'E' UNA DONNA KAMIKAZE DIETRO L'ATTENTATO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI: “NON CI SONO ITALIANI TRA LE VITTIME” - IL MESSAGGIO DI GIORGIA MELONI: "IMMAGINI TERRIBILI DA ISTANBUL..." - I VIDEO DELL'ATTACCO
“LA VITA TI PRESENTERÀ UN CONTO PIÙ SALATO” – ESPLODE LA RABBIA DI CAROLINA MARCIALIS, MOGLIE DI CASSANO, CONTRO I BALORDI CHE HANNO BUCATO LE RUOTE DELLA SUA MACCHINA – “CHIUNQUE TU SIA GRAZIE PER AVERMI TAGLIATO DUE GOMME, TANTO LE DOVEVO CAMBIARE. MI DISPIACE SOLO PER TE PERCHÉ…”
LA DONNA CHE HA CENTRATO L'OBIETTIVO – IN MOSTRA L’OPERA DELLA DIVINA FOTOGRAFA CRISTINA GHERGO. UN TUFFO IN UNA ROMA FORMIDABILE E PERDUTA TRA RITRATTI DI CARMELO BENE, GRACE JONES, BONITO OLIVA, EVA ROBIN'S, VILLAGGIO, MORAVIA, VOLONTÈ, KOUNELLIS, CEROLI, SGARBI E DAGO… – GRAN FOLLA AL VERNISSAGE: SABRINA COLLE, GIANCARLO DOTTO, ISABELLA RAUTI COL FIGLIO MANFREDI, ANNA COLIVA, SARTOGO, SERGIO VALENTE…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ATTENZIONE DONNE, SIETE PIÙ A RISCHIO DI CONTRARRE IL LONG COVID - UN TEAM DI RICERCATORI HA SCOPERTO CHE I SOGGETTI DI SESSO FEMMINILE HANNO QUASI IL DOPPIO DELLE PROBABILITÀ DI AVERE IL LONG COVID RISPETTO AI MASCHI - LA BUONA NOTIZIA? CON LE ULTIME VARIANTI DEL VIRUS E CON I VACCINI QUESTA CONDIZIONE È DIMINUITA MOLTO…