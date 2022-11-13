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GLI INDOVINELLI DI DANDOLO - UNO DEI PROTAGONISTI DI "BALLANDO" BALLAVA A SUON DI EURO DELIZIANDO I DUOMOSESSUALI PIÙ VIZIOSETTI. CHI E’? COSA CI FACEVA LA BOMBASTICA MADDALENA CORVAGLIA AD AGRIGENTO IN COMPAGNIA DI UN ATTORE COMICO DI CASA AL BISCIONE? CHI VIVRÀ, VEDRÀ - IN RAI VOLANO GLI STRACCI: MEGA RISSA NELLA SEDE RAI DI CORSO SEMPIONE A MILANO TRA ALCUNE DONNE DELLE PULIZIE. IL CONSIGLIO PORCINO DELLA CONDUTTRICE AMANTE DEL CALCIO E DEI CALCIATORI - LA POLITICA HA CONTINUAMENTE VOGLIA DI FAR SESSO MA IL SUO "CAPO” LA COSTRINGE A LUNGHI PERIODI DI ASTINENZA OBERANDOLA DI IMPEGNI. CHI È? – E FRANCESCA CIPRIANI…

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MA CHE SIAMO IN UN FILM DI NANNI MORETTI? MENTRE CONTE, DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BETTINI, SPIEGA PERCHÉ NON SI ALLEERÀ CON IL PD NEMMENO ALLE REGIONALI DEL LAZIO (“NON POSSO RINUNCIARE ALLA MIA TRADIZIONE”), UN SIGNORE BARBUTO IN SALA LO INTERROMPE: “QUAL E’ LA TUA TRADIZIONE?” – PEPPINIELLO NON SI SCOMPONE E PIAZZA LA BATTUTA: “MA QUESTO E’ MASSIMALISMO” - SE L’INCONTRO DOVEVA ESSERE IL BATTESIMO DELLA CORRENTE FILO-M5S DEL PD IN VISTA DEL CONGRESSO HA FUNZIONATO POCO… - VIDEO

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