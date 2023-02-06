stefano coletta VOLODYMYR ZELENSKY MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI stefano coletta
FLASH! "ZELENSKY? SORRIDO ALL'IDEA CHE UN DIRETTORE RAI POSSA CENSURARE UN PRESIDENTE" - STEFANO COLETTA, DIRETTORE DELLA PRIMA SERATA RAI, INTERVIENE IN CONFERENZA A SANREMO: "ZELENSKY NON INVIERA' UN VIDEO MA UN TESTO CHE SARA' LETTO SUL PALCO DA AMADEUS. SUL CONTENUTO NON ABBIAMO ANCORA CONTEZZA. VEDREMO NEI PROSSIMI GIORNI..."-
PINO INSEGNO, FACCE RIDE! “TORNO IN RAI PERCHÉ SONO BRAVO NON GRAZIE AL RAPPORTO CON GIORGIA” – L’ATTORE, CHE HA PERSINO INTRODOTTO IL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA MELONI CON UNA CITAZIONE DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI", VA AL CONTRATTACCO: “HO FATTO UNA SCELTA DI CAMPO E LA SINISTRA MI HA PENALIZZATO. NON HO BISOGNO DI RACCOMANDAZIONI. NON VADO STRUMENTALIZZATO, MICA SONO UNA VELINA” (SARA’ CONTENTA LA EX MOGLIE ROBERTA LANFRANCHI CHE HA FATTO LA VELINA) – VIDEO
STATE BONI, ANZI BONOMI! – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, CARLO BONOMI, PRIMA RANDELLA LA BCE (“POTREBBE MIGLIORARE QUALCOSA NELLA SUA COMUNICAZIONE, SPAVENTA COME VENGONO COMUNICATE LE DECISIONI”) E POI IL COMMISSARIO EUROPEO FRANS TIMMERMANS IN MERITO ALLA TRANSIZIONE AI VEICOLI ELETTRICI: “QUESTE SCELTE CHE SPIAZZANO INTERI SETTORI INDUSTRIALI PORTANO IL SUO NOME”
CAFONALINO! – A MONTECITORIO ANDREA MONORCHIO, MITOLOGICO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, PRESENTA IL SUO LIBRO E PARLA DI BERLUSCONI, PRODI, D’ALEMA, DRAGHI – AVVISTATI GIANNI LETTA E L'EX MINISTRO ANTONIO MARZANO, "LAMBERTOW" DINI E LUIGI ZANDA. E POI, PIETRO E SILVIO SALINI, FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, UNA ROSSEGGIANTE MARIA RITA PARSI E IL BARBUTISSIMO GENERO DI MONORCHIO, LUCA BARBARESCHI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%